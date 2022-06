Razer Ornata V3 - niskoprofilowa klawiatura mechaniczno-membranowa klasy podstawowej

Razer ogłosił dziś kolejną nowość w swojej ofercie. Ornata V3 to nowa gamingowa klawiatura "klasy podstawowej" o niskim profilu, wyposażona w autorskie przełączniki mechaniczno-membranowe producenta. Nakładki klawiszy – wykonane z tworzywa ABS – zostały zaś pokryte powłoką UV, co powinno zwiększyć ich odporność na blaknięcie i zarysowania. Klawiatura wspiera ponadto rozwiązanie Razer Chroma RGB oferujące 10 stref oświetlenia. Wisienką na tym kolorowym torciku jest miękka, magnetyczna podpórka pod nadgarstki.

Razer Ornata V3 to pełnowymiarowa klawiatura przewodowa. Producent utrzymuje, że konstrukcja jest odporna na przypadkowe zalania i pozwala na pisanie makr (nawet w locie), choć nie odnajdziemy tu dedykowanych makrom klawiszy. Pod spodem znajdziemy jeszcze specjalne kanały, dzięki którym możemy poprowadzić przewód w wybranym przez siebie, najwygodniejszym kierunku. Konstrukcję wyceniono na ok. 100 euro, przez co producent nazywa ją urządzeniem "klasy podstawowej". Jeśli jednak szukamy czegoś jeszcze tańszego, to warto wiedzieć, iż amerykański producent ogłosił także model z dopiskiem X.

Razer Ornata V3 Razer Ornata V3 X Łączność przewodowa, USB-C Przełączniki Razer Mecha-Membrane Razer Membrane Przyciski makro tak, ale niededykowane Podświetlenie 10-strefowe Razer Chroma 1-strefowe Razer Chroma N-Key Rollover 6-Key Rollover Przyciski multimedialne tak, dedykowane tak, hybrydowe Podkładka tak, magnetyczna Cena 100 euro 50 euro

Razer Ornata V3 X to trochę biedniejsza (ale i tańsza) siostra wcześniej omówionego modelu. Ma bowiem tylko 1-strefowe podświetlenie, nie posiada dedykowanych klawiszy multimedialnych, czy w końcu pracuje w oparciu o membranowe przełączniki. Wciąż mamy tu jednak odporność na zalanie, przewód w oplocie, klawisze wykonane z tworzywa ABS (+ powłoka UV) oraz wyprowadzenia na przewód na odwrocie. Ów model wyceniono na 50 euro.

