Razer Kishi V2 – nowy kontroler gier dla smartfonów. Wspiera m.in. Xbox Game Pass oraz NVIDIA GeForce NOW

Do sprzedaży trafił właśnie Razer Kishi V2 - uniwersalny kontroler do gier przeznaczony dla urządzeń wyposażonych w system Android. Jak głosi dopisek V2, jest to kolejna już generacja kontrolera. Usprawniono w niej między innymi przełączniki (teraz mają wyraźniejszy skok) i dodano przycisk Udostępnij (Share), który pozwoli na szybkie robienie screenshotów lub nagrywanie klipów wideo, które można następnie udostępniać obserwującym / znajomym.

Kishi V2 to kolejna generacja kontrolera marki Razer. Ten dedykowany smartfonom gadżet współpracuje nie tylko z grami z bibliotek takich jak Google Play, ale także z Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce NOW czy Google Stadia. Wersja pod iPhony pojawi się jesienią tego roku.

Razer Kishi V2 ponownie oferuje łączność przewodową (USB-C pass-through), przez co możemy liczyć na brak jakichkolwiek opóźnień oraz zasilanie kontrolera smartfonem. Dzięki temu, że urządzenie ma także własny, zewnętrzny port USB-C, mamy szansę na jednoczesne granie i ładowanie smartfona. Kontroler "dogada" się z telefonami o rozmiarach do 11,5 mm grubości i 170 mm długości. Sam mierzy zaś 220 x 117 x 47 mm przy wadze 284 gramów.

Wspomniany przycisk Share oraz nowe mikroprzełączniki to nie wszystkie nowości, jakie oferuje Kishi V2. Nowa generacja wprowadza bowiem także podwójne przyciski wielofunkcyjne i możliwość uruchomienia (dedykowanym przyciskiem) zupełnie nowej aplikacji Razer Nexus. Pozwala ona chociażby na szybki dostęp do zainstalowanych gier, umożliwia przesyłanie strumieniowe na YouTubie lub Facebooku, wykrywa kompatybilne gry czy ustawienia kontrolera. Wśród przycisków znajdziemy tu dwa klikalne, analogowe drążki, jeden mechaniczny D-pad, cztery przyciski ABXY, dwa spusty, dwa bumpery, dwa przyciski wielofunkcyjne, przyciski Menu i Options, przycisk Share oraz przycisk uruchamiający apkę Nexus.

Urządzenie jest już dostępne w sklepie producenta (klik) w cenie 119 euro (ok. 550 złotych) i niebawem powinno trafić także do najpopularniejszych marketów z elektroniką. Jeśli chcielibyście zaś zakupić model poprzedniej generacji, to warto wiedzieć, że obecnie "chodzi" on już po ok. 300 złotych. Dokupując do tego np. słuchawki Razer Hammerhead True Wireless (2. gen.) (nasz test), zaopatrzycie się w naprawdę fajny zestaw do mobilnego grania. Ba, wspomniane słuchawki są zresztą tak gamingowe (świetne pozycjonowanie dźwięków), że docenicie je nawet podczas grania na PC czy konsoli.

Źródło: Razer