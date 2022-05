Razer Viper V2 Pro – nowa mysz dla esportowych zapaleńców. Zero LEDów i dwie wersje kolorystyczne

Marka Razer zaprezentowała dziś nową mysz - Viper V2 Pro. Jest to bardzo lekki (58 gramów) model bezprzewodowy, który producent określa mianem esportowego. Całość pracuje na ulepszonych, autorskich przełącznikach Optical Mouse 3. generacji oraz na nowym czujniku Razer Focus Pro 30K. Jak sugeruje Razer, sensor ów osiąga dokładność rozdzielczości na poziomie 99,8%, korzysta także w funkcji "inteligentnego" śledzenia (Smart Tracking), synchronizacji ruchu (Motion Sync) czy też asymetrycznego odcięcia (Asymmetric Cut-off). Jakkolwiek fajnie to wszystko brzmi, ważniejsze okaże się jednak, jak mysz wypada w praktyce. Pierwsze z testów, które pojawiły się już w sieci, są raczej pochlebne, choć kilku recenzentów podkreśla, że jeśli nie aspirujemy do miana profesjonalnych esportowców, to wydatek rzędu 160 euro może nie być najlepszym pomysłem.

Mysz występuje w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej, jest symetryczna oraz dość niewielka (127 x 58 x 38 mm). Jeśli chodzi o pracę bezprzewodową, to gryzoń pracuje po łączności 2.4 GHz, zaś dołączony do zestawu przewód, to zwiewne rozwiązanie Speedflex, znane chociażby z pierwszego Vipera. Całość na jednym ładowaniu ma pracować do 80 godzin (przy polling rate na poziomie 1000 Hz), a zawdzięczamy to m.in. zupełnemu brakowi podświetlenia.

Wgłębiając się mocniej w specyfikację gryzonia odnajdziemy optyczny sensor Focus Pro 30K o maksymalnej rozdzielczości 30 tys. DPI, prędkości do 750 IPSów oraz przyspieszeniu 70 g. Mamy też 5 programowalnych przycisków, przy czym te główne korzystają z 3. generacji przełączników Optical Mouse, które mają wytrzymywać aż do 90 milionów kliknięć. W zestawie prócz myszy znajdziemy nieodłączny odbiornik USB 2.4 GHz, przejściówkę-przedłużacz USB-C do USB-A, a także opcjonalne naklejki na boki i przyciski myszy, które poprawiają pewność chwytu.

Źródło: Razer