Razer Leviathan V2 – nowy soundbar dla pecetowych graczy ze wsparciem dla THX Spatial Audio

Firma Razer wypuściła swój pierwszy soundbar w październiku 2014 roku, ale ponieważ od tego czasu nacisk w branży gier został w dużej mierze przeniesiony raczej na słuchawki, to na kolejną "grajbelkę" musieliśmy poczekać aż do teraz. Razer zaprezentował dziś mianowicie urządzenie Leviathan V2, czyli swój drugi soundbar dedykowany pecetom, a zarazem pierwszy na rynku, który może pochwalić się obsługą THX Spatial Audio. Razer przejął THX kilka lat temu i odtąd z powodzeniem implementuje to rozwiązanie (wirtualny dźwięk przestrzenny) przede wszystkim w swoich gamingowych headsetach. Jak już wspomnieliśmy, teraz przyszła pora na soundbar.

Razer Leviathan V2, a więc nowy, gamingowy soundbar z subwooferem, powinien kosztować około 1200 złotych (250 euro). Obecnie można go już zamawiać z oficjalnego sklepu producenta.

W wielkim skrócie, THX Spatial Audio wykorzystuje oprogramowanie do stworzenia wirtualnej sceny dźwiękowej 7.1, eliminując w teorii potrzebę rzeczywistego otaczania się głośnikami. Zasadniczo próbuje więc oszukać mózg użytkownika, by ten myślał, że słyszy dźwięk np. z tyłu. Oczywiście to, czy rozwiązanie działa w przypadku soundbara tak dobrze, jak zapewnia producent, będzie można sprawdzić dopiero w praktyce. Póki co przyjrzyjmy się więc raczej pozostałym elementom specyfikacji.

Leviathan V2 wyposażony będzie w parę przetworników pełnozakresowych oraz parę wysokotonowych. W zestawie znajdziemy też subwoofer (przewodowy). W przeciwieństwie do pierwszego Leviatana, ten będzie wyposażony także w dwa radiatory pasywne. Jak na Razera przystało, "grajbelka" zaoferuje 18-strefowe podświetlenie RGB LED. Głośnik obsługuje Bluetooth 5.2 (opóźnienia rzędu 60 ms, ale zawsze można podłączyć sprzęt do PC poprzez przewód USB). Rozczarować może jednak fakt, że urządzenie nie przewiduje połączenia poprzez port 3,5 mm jack. Zestaw ma działać w pasmie 45 Hz – 20 kHz, nie wiadomo jednak jaką moc zaoferuje.

Źródło: Razer