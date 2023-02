Razer BlackWidow V4 Pro — nadchodzi nowa niesamowita klawiatura mechaniczna z wieloma usprawnieniami i powalającym RGB

Razer jako jeden z naczelnych producentów gamingowych akcesoriów do komputerów PC odświeżył właśnie swoją flagową BlackWidow, która przynosi duże zmiany względem poprzednich modeli. Ucieszyć to powinno fanów cichych mechaników, graczy lubujących się w RGB, ale i użytkowników, którzy potrzebują mieć wiele funkcji pod różnymi kombinacjami makr. Zapowiada się jedna z najlepszych wysokopółkowych gamingowych klawiatur w tym roku.

Razer BlackWidow V4 Pro — nadchodzi nowa cicha klawiatura mechaniczna z bogatym rozbudowanym RGB, zasobnym wyposażeniem i wielofunkcyjnym nowoczesnym pokrętłem sterującym Command Dial.

BlackWidow V4 Pro dysponuje RGB opartym o wielostrefowe podświetlenie typu underglow, co powinno bezsprzecznie umożliwić stworzenie i wykorzystanie nawet najbardziej wymyślnych kombinacji świetlnych. Dodatkowo jak możecie zauważyć na grafice powyżej, w tegorocznym modelu podkładka wykonana z ekoskóry również jest wyposażona w diody LED. Wszystko to tradycyjnie obsłużymy w aplikacji Razer Chroma RGB. Dodatkowo Razer wyposażył nowy produkt w pokrętło sterujące Command Dial, dzięki któremu wykorzystamy 8 trybów makr ustawionych domyślnie oraz do 100 makr trybie niestandardowym.

Jednak to nie wszystko, gdyż klawiatura posiada 5 klawiszy makro na górnej belce i dodatkowo jeszcze 3 klawisze makro umieszczone wzdłuż krawędzi, co daje łącznie 8 łatwo dostępnych klawiszy, które można wykorzystać do aktywacji złożonych makr. Wszystko to da się ustawić za pomocą znanej już aplikacji Razer Synapse. BlackWidow V4 Pro została wyposażona w najnowszą generację przełączników mechanicznych Razera. W zależności od wersji możemy wybrać pomiędzy przełącznikami Green Clicky z wyraźnym i odczuwalnym klikiem lub Yellow Linear o płynnym i cichym działaniu. Oba warianty przełączników mają charakteryzować się żywotnością ponad 100 milionów kliknięć i częstotliwością odpytywania na poziomie 8000 Hz.

Klawiatura ma także 2 warstwy pianki tłumiącej dźwięki i fabrycznie nasmarowane stabilizatory, co powinno skutecznie wyciszyć stuknięcia i przełączenia mechanizmu przycisków. Sam korpus klawiatury wykonany został ze stopu aluminium 5052, co ma przełożyć się na jej wytrzymałość i brak przypadkowych zmian pozycji klawiatury na stole. Nadto dostajemy możliwość ustawienia podnóżek w dwóch różnych kątach nachylenia. Na wyposażeniu znajdziemy również USB 2.0 zainstalowane w klawiaturze w formie HUB'a, kabel USB typu C i przejściówkę ze złącza USB typu C na USB 2.0. W chwili obecnej na stronie producenta BlackWidow V4 Pro kosztuje 229.99 dolarów, co w Polsce przekłada się na cenę w okolicach 1030 zł.

Źródło: Razer