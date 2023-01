ASUS ROG Azoth - mechaniczna, bezprzewodowa klawiatura formatu 75%. Producent postawił na cichą pracę

Marka ASUS zaprezentowała właśnie swoją nową klawiaturę celowaną głównie w graczy. Jest to konstrukcja w formacie 75% (sekcja alfanumeryczna + Insert, Delete, PageUp oraz PageDown) i wymiarach 33 x 14 x 4 cm przy wadze ok. 1,2 kg. Klawiatura może działać zarówno przewodowo (kabel USB-C o dł. 2 m, w oplocie), jak i bezprzewodowo (Bluetooth + RF 2.4 GHz). Model ów powinien trafić do sklepów w drugiej połowie lutego, jednak cena nie jest jeszcze znana.

ASUS ROG Azoth to doposażona klawiatura bezprzewodowa, w której zadbano o szczegóły. Nie ma się jednak co łudzić - o odpowiednią cenę producent także zadba. Póki jednak co, nie została ona podana.

ASUS ROG Azoth pracuje na przełącznikach mechanicznych ROG NX (do wyboru będziemy mieli wariant czerwony, brązowy oraz niebieski), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby switche w razie potrzeby szybko wymienić (rozwiązanie hot swap). Preinstalowane przełączniki są fabrycznie nasmarowane, jednak w zestawie nie zabrakło smaru Krytox GPL-205-GD0 do samodzielnego zastosowania np. po kilku miesiącach eksploatacji klawiatury. W zestawie znajdziemy też trzy dodatkowe przełączniki, ściągacz do nasadek klawiszy i przełączników, otwieracz do przełączników oraz stojak do smarowania przełączników. Warto też wspomnieć, że ASUS ROG Azoth otrzymała rozwiązania wyciszające jej pracę, jak np. grubą na 3,5 mm podkładkę silikonową wewnątrz klawiatury, a także pochłaniającą echo wewnątrz urządzenia piankę.

Jeśli chodzi o kolejne mniej standardowe rozwiązania, to na klawiaturze umieszczono 2-calowy ekranik OLED, na którym można wyświetlać aktualny status klawiatury, status klawisza Caps Lock, tryb połączenia czy wskaźnik trybu PC/Mac. Azoth jest bowiem przystosowany do działania także z komputerami Apple (po wciśnięciu odpowiedniego przycisku, funkcje wybranych klawiszy ulegną zmianie). Specyfikację urządzenia dopełniają podwójne nóżki, które sprawiają, że klawiatura może leżeć pod trzema różnymi kątami (wysokościami). Znajdziemy tu też nasadki wykonane w technologii Double Shot PBT, korpus ze stopu metalu, wsparcie oprogramowania ASUS Armoury Crate, wbudowaną pamięć do pięciu profili oraz - jakżeby inaczej - zaawansowane podświetlenie RGB LED (oddzielne dla każdego klawisza).

Źródło: ASUS