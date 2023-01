ASUS Zenbook, ProArt Studiobook oraz Vivobook Pro - laptopy do pracy kreatywnej, w tym także z rewolucyjnym ekranem 3D OLED

Część zapowiedzianych laptopów ASUS z targów CES 2023 w Las Vegas została już przez nas zaprezentowana - mowa jednak głównie o propozycjach dla graczy z rodziny ROG Strix, ROG Zephyrus, ROG Flow oraz nieco tańszej serii ASUS TUF Gaming. Tymczasem tajwański producent zaprezentował w Las Vegas także sporo nowości jeśli chodzi o rodziny Zenbook, Vivobook oraz ProArt Studiobook. Zwłaszcza te dwie ostatnie mają w zanadrzu ciekawe konstrukcje, ponieważ zarówno linia ProArt Studiobook jak i Vivobook Pro doczekają się modeli z pierwszym na świecie ekranem 3D OLED.

Podczas targów CES 2023 w Las Vegas, firma ASUS ogłosiła nowe laptopy do multimediów i pracy kreatywnej, w tym modele ProArt Studiobook 16 oraz Vivobook Pro 16X z pierwszą na świecie matrycą 3D OLED.

Zanim przejdziemy do rodzin ProArt Studiobook oraz Vivobook Pro, zobaczmy co do zaoferowania ma ASUS w linii Zenbook na 2023 rok. Przede wszystkim doczekamy się odświeżonego modelu Zenbook Pro 16X, który zyska mocniejszy procesor Intel Core i9-13905H (od Intel Core i9-13900H różni się zastosowanym kontrolerem pamięci, obsługującym wyłącznie kostki LPDDR5X) oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000, w tym maksymalnie GeForce RTX 4080 Laptop GPU z 12 GB pamięci GDDR6. Już przy okazji recenzji ubiegłorocznej wersji wskazywałem, że to jedno z ciekawszych urządzeń firmy i bardzo liczę, że wariant na 2023 rok doczeka się mocniejszych układów Ada Lovelace. To jednak nie jedyna zmiana, ponieważ ASUS Zenbook Pro 16X w tym roku powstał w wyniku ścisłej współpracy firm ASUS oraz Intel. Owocem tego projektu jest projekt ASUS Supernova SoC Design, w którym na jednej płytce PCB umieszczono procesor oraz pamięć LPDDR5X. Ma to nie tylko zmniejszyć wymiary na płycie głównej, ale również wpłynąć na wydajność. Pomysł jest zbliżony do tego co oferuje Apple ze swoimi układami ARM, aczkolwiek na więcej informacji o wydajności musimy jeszcze poczekać.

ASUS Zenbook Pro 16X (2023) ASUS Zenbook Pro 14 OLED (2023) ASUS Zenbook 14X OLED (2023) ASUS Zenbook Flip 14 OLED (2023) Procesor Do Intel Core i9-13905H (14C/20T), Raptor Lake-H Do Intel Core i9-13900H (14C/20T), Raptor Lake-H Do Intel Core i9-13900H (14C/20T), Raptor Lake-H Do Intel Core i7 13. generacji Raptor Lake Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU Do 12 GB GDDR6 Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Do 8 GB GDDR6 Do NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU - Thermal Design Do 155 W łącznie Do 105 W łącznie Brak informacji Brak informacji Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5X 6400 MHz Do 48 GB DDR5 4800 MHz (16 GB lutowane + 32 GB w slocie SO-DIMM) Do 32 GB LPDDR5 4800 MHz Do 16 GB LPDDR5 4800 MHz Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB Ekran 16" 3200 x 2000

16:10 OLED

100% DCI-P3, 120 Hz, HDR Dolby Vision 14,5" 2880 x 1800

16:10 OLED

100% DCI-P3, 120 Hz, 0.02 ms, HDR Dolby Vision, do 600 nitów, powłoka Gorilla Glass 14,5" 2880 x 1800

16:10 OLED

100% DCI-P3, 60 Hz, HDR Dolby Vision, do 550 nitów, powłoka Gorilla Glass Złącza 2x Thunderbolt 4 (USB 4, DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart pamięci SD (SD Express 7.0)

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart microSD UHS-II (312 MB/s)

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1 TMDS (18 Gbps)

1xAudio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.2 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Full HD + IR Akumulator 96 Wh 76 Wh 70 Wh 75 Wh Waga 2,4 kg 1,6 kg 1,5 kg 1,5 kg Wymiary 355 x 251 x 16,9 mm Brak informacji Brak informacji Brak informacji System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

ASUS w tym roku wprowadzi również swojego najmocniejszego, 14-calowego Zenbooka w postaci modelu Zenbook Pro 14 OLED, bazującym na procesorach Intel Raptor Lake-H oraz układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, maksymalnie w opcji GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Dodatkowo w nieco tańszym modelu Zenbook 14X OLED pojawi się również dedykowany układ graficzny, choć tylko w postaci GeForce RTX 3050 Laptop GPU. Na końcu pozostaje konwertowalny laptop ASUS Zenbook Flip 14 OLED, który doczeka się procesorów 13. generacji Intela, przy czym nie sprecyzowano czy mowa o układach Raptor Lake-H czy Raptor Lake-P. Wszystkie laptopy oferowane będą z ekranami OLED, WiFi 6E oraz kamerą Full HD z funkcją podczerwieni. Dokładna specyfikacja urządzeń znajduje się w powyższej tabeli.

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (2023) ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (2023) ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (2023) ASUS Vivobook Pro 16X OLED (2023) Procesor Do Intel Core i9-13980HX (24C/32T), Raptor Lake-HX, maks. TDP 105 W (bez obciążonej grafiki) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU Do 8 GB GDDR6

TGP do 120 W maksymalnie Thermal Design Do 150 W łącznie Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 5200 MHz (2 sloty SO-DIMM) Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2 sloty SO-DIMM) Magazyn danych 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 8 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 16" 3200 x 2000

16:10 3D OLED (stereoskopowe 3D)

100% DCI-P3, 120 Hz, HDR Dolby Vision, 550 nitów, 0.2 ms 16" 3200 x 2000

16:10 OLED

100% DCI-P3, 120 Hz, HDR Dolby Vision, 550 nitów, 0.2 ms 16" 3200 x 2000

16:10 3D OLED

(stereoskopowe 3D)

100% DCI-P3, 120 Hz, HDR Dolby Vision, 550 nitów, 0.2 ms 16" 3200 x 2000

16:10 OLED

100% DCI-P3, 120 Hz, HDR Dolby Vision, 550 nitów, 0.2 ms Złącza 2x Thunderbolt 4 (USB 4, DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart pamięci SD (SD Express 7.0)

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart pamięci SD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 + WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Akumulator 90 Wh 90 Wh 90 Wh 90 Wh Waga Brak informacji Wymiary Brak informacji System Windows 11 Home / Pro

Sporo będzie się działo także w rodzinach ASUS ProArt Studiobook oraz ASUS Vivobook Pro. W tym roku do sprzedaży trafią modele ProArt Studiobook 16 3D OLED oraz Vivobook Pro 16X 3D OLED. Jak same nazwy wskazują, urządzenia zostaną wyposażone w ekran OLED oferujący funkcję stereoskopowego 3D bez konieczności noszenia okularów 3D. Nad ekranem umieszczono cały zestaw czujników i sensorów (odpowiadające m.in. za rejestrowanie ruchu gałek ocznych), które mają odpowiadać za działanie efektu 3D. Rozwiązanie to już od dłuższego czasu jest implementowane w niektórych laptopach marki Acer, przy czym ASUS zdecydował się postawić na ekrany OLED o lepszej jakości wyświetlanego obrazu. Wszystkie zaprezentowane laptopy na targach CES 2023 z serii ProArt Studiobook oraz Vivobook Pro skorzystają z mocniejszych procesorów Intel Raptor Lake-HX, włącznie z topowym, 24-rdzeniowym i 32-wątkowym Intel Core i9-13980HX. Do dyspozycji będą również układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000, maksymalnie w opcji z GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy do 120 W. Specyfikacja została podana w powyższej tabeli. Ceny oraz dostępność urządzeń zostanie podana w późniejszym czasie.



ASUS Zenbook Pro 16X OLED (2023)



ASUS Zenbook Pro 14 OLED (2023)



ASUS Zenbook 14X OLED (2023)



ASUS Zenbook Flip 14 OLED (2023)



ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (2023)



ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (2023)



ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (2023)



ASUS Vivobook Pro 16X OLED (2023)

