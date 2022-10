Roccat Vulcan II Max - opto-mechaniczna klawiatura o niebanalnym wyglądzie. Do wyboru czerwone i brązowe switche

Marka Roccat ogłosiła sklepową dostępność klawiatury Vulcan II Max. Do tej pory w sprzedaży dostępna była wyłącznie wersja Vulcan II Mini (65-procentowa i bez podkładki pod nadgarstki). Dziś do internetowego sklepu producenta trafia jednak także wersja pełnowymiarowa. Dostępna jest w białej oraz czarnej wersji kolorystycznej oraz z czerwonymi (liniowymi) bądź brązowymi (z wyczuwalnym punktem aktywacji) switchami. A wszystko to w cenie 299 dolarów.

Do internetowego sklepu marki Roccat trafiła opto-mechaniczna klawiatura o niebanalnym wyglądzie. Cechuje ją także aluminiowy top oraz switche o wyjątkowo dużej żywotności.

Roccat Vulcan II Max to przewodowa (kabel 180 cm w oplocie), pełnowymiarowa klawiatura opto-mechaniczna z odczepianą podkładką pod nadgarstki, która to cechuje się niecodziennym podświetleniem. Przełączniki zastosowane w klawiaturze to autorskie rozwiązanie Titan II o wytrzymałości do 100 milionów kliknięć. Co ważne, top klawiatury wykonany został z wytrzymałego aluminium, przez co całość waży aż 1,04 kg. Wymiary (bez podpórki) to z kolei 46 x 24 x 3,3 cm. Mamy więc do czynienia ze zdecydowanie sporą konstrukcją.

Warto wiedzieć, że keycapy klawiatury można wymieniać według uznania na rozwiązania firm trzecich, zaś urządzenie może przechowywać w pamięci do 5 zdefiniowanych przez nas profili. Można nimi zarządzać poprzez oprogramowanie Roccat Swarm. Ten sam program pomoże nam również dostosować podświetlenie klawiatury. Identycznie jak wiele pozostałych produktów producenta, tak i ten otrzymał funkcję Easy-Shift [+], co oznacza, że po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku, 24 wybranych klawiszy zyska podwójne funkcje.

Źródło: Roccat