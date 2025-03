Chatbot Grok od Elona Muska generuje i edytuje obrazy. Model Aurora trafia na platformę X (Twitter)

Generatorów obrazu, a konkretniej modeli AI, które są zdolne do ich tworzenia, wciąż tylko przybywa. Większość usług takich jak chatboty zostaje z nimi z czasem zintegrowana. I tak Google Gemini może skorzystać z modelu obrazu Imagen 3, a ChatGPT z Dall-E 3. Platforma X, czyli dawny Twitter, oferuje z kolei częściowo darmowy dostęp do nowej wersji chatbota Grok (2), który właśnie połączył siły z modelem Aurora - ten zapewni omawianą sposobność generowania obrazów.

Chatbot zintegrowany z platformą X, czyli Grok, został właśnie wzbogacony o możliwość generowania i modyfikowania obrazów. Wszystko dzięki modelowi AI o nazwie Aurora, który ma mniejsze ograniczenia od konkurencji.

Od jakiegoś czasu chatbot Grok 2, czyli najnowsza obecnie wersja oparta na tytułowej rodzinie modeli językowych, jest dostępny dla wszystkich użytkowników. Istnieją co prawda pewne limity w tym przypadku: nie można przekroczyć 10 zapytań w ciągu 2 godzin. Natomiast jeśli mowa o omawianych możliwościach Groka, czyli generowaniu obrazów z użyciem modelu Aurora, nie wspomniano o tym, ile grafik można stworzyć bez subskrypcji. Napomknięty model został wyszkolony na miliardach obrazów z Internetu, dzięki czemu teraz wyróżnia się "bardzo dobrym zrozumieniem świata". Oprócz tworzenia grafik z opisów tekstowych Aurora potrafi również przetwarzać obrazy przesłane przez użytkowników. Możemy oczywiście generować grafiki w każdym stylu i jakość jest tutaj naprawdę dobra, natomiast rozwiązanie cechuje się czymś jeszcze - ma mniejsze ograniczenia niż rywale.

Aurora może bowiem stworzyć grafikę, która będzie przedstawiała twarze celebrytów, na co spora część popularnych usług nie pozwala (np. wspomniane Imagen 3 lub Dall-E 3). Oficjalne przykłady pokazują, że nowość dostępna z poziomu chatbota Grok 2 dobrze radzi sobie z odwzorowywaniem prawdziwych obiektów, tworzeniem tekstu na grafikach, a także dokonywaniem zmian na obrazach (można dodać konkretny element na grafice, zmienić jej styl itd.). Jeżeli zechcemy skorzystać z omawianych możliwości w większym zakresie, to będziemy musieli zdecydować się na wykupienie subskrypcji X Premium lub X Premium+ (ceny podane na ostatnich obrazach). Aurora będzie dostępna dla wszystkich użytkowników platformy X w ciągu tygodnia (max. do 16 grudnia 2024 roku).

Źródło: xAI