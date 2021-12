Bitspower Phantom - Producent elementów do autorskich układów chłodzenia cieczą wchodzi na rynek wieżowych coolerów CPU

Kluczem do sukcesu jest ciągły rozwój. Dotyczy to zarówno nas samych, jak i różnych producentów. Firmy dwoją się więc i troją projektując nowe produkty i/lub próbując wejść w kolejne gałęzie rynku. Tym razem padło na znanego i cenionego producenta elementów do autorskich układów chłodzenia cieczą (LC/WC). Mowa o azjatyckim Bitspower, który oferuje bardzo dobry stosunek ceny do jakości i możliwości. Azjaci pokazali światu wieżowe chłodzenie procesora Phantom, które oferuje między innymi podświetlenie RGB LED, wygodny system (de)montażu wentylatorów, który nie został oparty na metalowych zapinkach oraz wsparcie dla procesorów Intel Alder Lake i gniazda LGA 1700 zaraz po wyjęciu z pudełka.

Bitspower Phantom dostępny jest już w przedsprzedaży na stronie producenta. Cena z podatkiem to równowartość około 145 złotych.

Bitspower Phantom to wieżowe chłodzenie procesora, które oparte zostało na aluminiowym radiatorze ze specjalnie wyprofilowanymi żeberkami oraz czterech miedzianych rurkach cieplnych, które mają bezpośredni kontakt z IHS procesora. Całość dopełnia 120-milimetrowy wentylator z podświetleniem RGB LED pracujący z prędkością do 1800 obrotów na minutę przy wydajności do 80 CFM oraz deklarowanej kulturze pracy do 34 dB(A). "Śmigło" montowane jest nie na tradycyjne, metalowe druciki a przy pomocy przesuwanych, plastikowych ramek. Producent nie zdradził jeszcze niestety dokładnych wymiarów i wagi coolera.

Bitspower Phantom to chłodzenie zaprojektowane z myślą o procesorach Intel Alder Lake-S korzystających z gniazda LGA 1700, ale również starszych jednostkach opartych na socketach 1200, 115x oraz procesorach AMD Ryzen i gnieździe AM4. W zestawie prócz chłodzenia konsument otrzymuej strzykawkę pasty termoprzewodzącej Bitspower BPA-TP1 o pojemności 2,5 g oraz elementy montażowe dla drugiego wentylatora. Bitspower Phantom dostępny jest już w przedsprzedaży na stronie producenta. Cena ustalona została na 799 TDW bez podatku. Po zmianie waluty i doliczeniu polskiego VAT daje nam to równowartość około 145 złotych.

