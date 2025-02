Bing Wallpaper to nowa aplikacja Microsoftu, która wywołała spore kontrowersje. Niektórzy porównują ją do malware

Wielu użytkownikom systemu Windows 11 podobają się tapety, które wyświetlane są na głównej stronie wyszukiwarki Bing. Firma Microsoft postanowiła przygotować narzędzie, które pozwala automatycznie zmieniać tła pulpitu, wykorzystując między innymi omawiane zdjęcia. Nie obyło się jednak bez dużych kontrowersji. W ocenie części użytkowników aplikacja Bing Wallpaper zachowuje niczym malware. Co więcej, nie są to twierdzenia całkowicie pozbawione podstaw.

Aplikacja Bing Wallpaper jest od niedawna dostępna w Microsoft Store. Narzędzie można pobrać bezpłatnie, ale jego zachowanie po instalacji budzi spore wątpliwości. Jeden z twórców oprogramowania dedykowanego systemom z rodziny Windows - Rafael Rivera - podzielił się w serwisie X swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi Bing Wallpaper. Jest to w jego ocenie koszmar z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Nowy program Microsoftu automatycznie instaluje na komputerze także Bing Visual Search i zawiera kod, który pozwala na odszyfrowanie plików cookie znajdujących się w innych niż Edge przeglądarkach. Na komputery użytkowników trafia także sieciowe API, które pozwala na geolokalizację komputera.

Na tym jednak problemy się nie kończą. Jak twierdzi Rivera, aplikacja stara się ustawić Microsoft Edge jako domyślną przeglądarkę. Jeśli wykorzystywana jest standardowo inna przeglądarka, podczas jej uruchamiania Bing Wallpaper otwiera kartę sugerującą włączenie rozszerzenia Microsoft Bing Search, które także jest instalowane bez wiedzy użytkownika. Mamy tutaj zatem do czynienia z szeregiem działań, na które właściciel komputera nie wyraża świadomie zgody. Twierdzenia, że Bing Wallpaper wykazuje oznaki charakterystyczne dla malware, nie są zatem pozbawione podstaw. O wiele lepszym pomysłem jest obecnie skorzystanie z innych darmowych aplikacji do tapet, które nie wprowadzają tak agresywnych zmian w systemie operacyjnym.

Probably safer to pay $50 than install this on your machine. It will automatically install Bing Visual Search and has code to peruse and decrypt your Edge and Chrome cookies. https://t.co/DQRaFyHhSQ