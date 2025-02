Microsoft Bing po chwilowym ożywieniu stracił użytkowników. Google wciąż najpopularniejszą wyszukiwarką

W bieżącym roku Microsoft przypuścił ofensywę na płaszczyźnie wykorzystania sztucznej inteligencji, implementując w swoich usługach rozwiązania OpenAI. Jedną z największych zmian było zintegrowanie chatbota z wyszukiwarką Bing. Celem było między innymi oczywiście zwiększenie popularności usług firmy z Redmond i prześcignięcie konkurencji. Zachwyt użytkowników okazał się jednak dosyć krótkotrwały i udziały Bing na rynku wróciły do dotychczasowej normy.

Microsoft Bing po marcowym wzroście popularności i prześcignięciu wyszukiwarki Google, odnotował znaczący spadek liczby odwiedzin. Obie usługi ustępują jednak ChatGPT firmy OpenAI.

Wiele wskazywało na to, że wprowadzenie chatbota do wyszukiwarki Bing może być elementem, który przyczyni się do trwałego wzrostu popularności rozwiązania Microsoftu. Co prawda, trudno było liczyć na to, że przebije ono od razu pod tym względem sam ChatGPT, ale na pewno można mówić o dużym potencjale. Część analityków twierdziła wprost, że może to oznaczać koniec dominacji Google. Patrząc na ciąg wydarzeń, taki scenariusz nie wydawał się być nieprawdopodobny. Firma z Mountain View wyraźnie spóźniła się z wprowadzeniem na rynek własnego chatbota – Bard, a Microsoft postanowił ten stan rzeczy wykorzystać na swoją korzyść.

Firma analityczna Bernstein zaprezentowała dane, z których wynika, że rozwiązanie Microsoftu rzeczywiście prześcignęło w marcu pod względem popularności wyszukiwarkę Google. Ten boom był jednak krótkotrwały, ponieważ już kwietniu Bing odnotował znaczący spadek liczby odwiedzin. Co ciekawe, popularność usługi Microsoftu to pewnego rodzaju sinusoida, ale marcowy szczyt nie został już nigdy osiągnięty. Wyszukiwarka firmy z Mountain View cieszy się w miarę stałą popularnością (nie licząc marcowego spadku). Obie usługi zestawiono także z ChatGPT, który może pochwalić się największą liczbą odwiedzin w tym zestawieniu, ale nie jest to klasyczna wyszukiwarka i jego popularność także stopniowo spada.

“.. For what it’s worth, no one asks me about the potential for Bing to take share from $GOOGL any more. .. Bing's momentum appears to have been short-lived as web traffic relative to Google has reverted to where things stood pre-ChatGPT launch 7 months ago.”



- Bernstein desk pic.twitter.com/uZiSc5VhZ0 — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) July 11, 2023

Źródło: WCCFTech, @carlquintanilla (Twitter)