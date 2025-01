Beyerdynamic MMX 200 wireless - premiera gamingowych słuchawek klasy premium z łącznością Bluetooth 5.3

Beyerdynamic to niemiecka firma ciesząca się dużym szacunkiem w świecie audio. Produkty tej firmy nie należą do tanich, jednak w stanowczej ilości przypadków cena idzie tutaj w parze z jakością dźwięku i wygodą. Od jakiegoś czasu producent postanowił wkroczyć do świata peryferii gamingowych, a teraz powoli rozpycha się między większymi graczami. Do oferty przedsiębiorstwa z Berlina właśnie dołączyły nowe bezprzewodowe słuchawki nauszne MMX 200 wireless.

Beyerdynamic zaprezentował właśnie nowe bezprzewodowe słuchawki gamingowe MMX 200 wireless, które połączymy z komputerem, konsolą i smartfonem za pomocą łączności Bluetooth 5.3.

Beyerdynamic MMX 200 wireless otrzymały przetworniki o średnicy 40 mm, które zostały zaprojektowane przez akustyków specjalnie pod potrzeby graczy i mają zapewnić czysty, żywy dźwięk podczas rozgrywki, oglądania filmów czy prowadzenia wideo konferencji. W szczególności w tym ostatnim powinna pomóc nowa konstrukcja odłączanego mikrofonu META VOICE. Jego budowa została oparta na 9,9 mm membranie, która współgra z dołączonym w zestawie pop filtrem redukującym zbędne sibilanty i tak zwane "głoski wybuchowe". Nadto słuchawki posiadają również wbudowane mikrofony na modłę muzycznych słuchawek nausznych. Firma w ten sposób, dała użytkownikowi możliwość bycia w ciągły dostępie online.

Beyerdynamic MMX 200 wireless Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 KHz Średnica przetwornika / membrany 40 mm Wersja standardu Bluetooth Bluetooth 5.3 Obsługiwane kodeki audio A2DP, HFP, SBC, LC3 Obsługuje cyfrowe wytłumienie szumów ANC Nie Czas pracy na baterii Do 35 godzin Złącze Jack Nie Złącze USB-C Tak (działające również jako konektor audio) Waga 360 g Wersje kolorystyczne Czarna i Szara Wyposażenie Pop filtr na mikrofon, dwumetrowy kabel USB-C, przewód USB-C do USB typu A, odbiornik Bluetooth 5.3 USB-C Cena MSRP 249 euro / ~1155 zł z VAT

Konstrukcja słuchawek to połączenie metalu i wysokiej klasy tworzyw. Słuchawki możemy połączyć z konsolami, komputerami lub telefonami za pomocą łączności Bluetooth 5.3 lub specjalnego dołączonego odbiornika USB-C albo któregoś z dwóch dołączonych przewodów: dwumetrowego USB-C i kabla USB-C do USB typu A. Za regulacje głośności odpowiada wbudowane pokrętło w lewej słuchawce, a za przełączanie trybów działania przełącznik: META LINK SWITCH. Tych mamy do wyboru trzy: tryb Bluetooth, tryb hybrydowy i tryb niskiego opóźnienia. Wbudowana bateria powinna wystarczyć nam na 35 godzin zabawy. Nowe słuchawki gamingowe od Beyerdynamic wyceniono na 249 euro, czyli około 1155 zł z podatkiem VAT.

Źródło: Beyerdynamic