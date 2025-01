Razer BlackShark V2 HyperSpeed - bezprzewodowy zestaw słuchawkowy obiecujący wygodę i wysokiej jakości mikrofon

Marka Razer zaprezentowała najnowszy zestaw słuchawkowy z linii BlackShark. Mowa o Razer BlackShark V2 HyperSpeed - bezprzewodowym, lekkim i e-sportowym headsecie, który gwarantować ma nie tylko osiągi podczas kompetytywnych sesji gamingowych, ale także długotrwały komfort używania. Sprzęt jest dostępny w sklepach od dziś w cenie 149,99 euro. Tanio nie jest, sprawdźmy więc, co otrzymamy w tej kwocie.

Słuchawki gamingowe Razer BlackShark V2 HyperSpeed pracują na 50-mm przetwornikach Triforce Titanium, które oferują pasmo przenoszenia 12 Hz - 28 kHz oraz impedancję na poziomie 32 omów. Całość może pracować zarówno przewodowo (interfejs USB-C do USB-A), jak i bezprzewodowo (2.4 GHz lub Bluetooth 5.2). Słuchawki ważą 280 gramów i oferują ok 62 x 42 mm miejsca na uszy (wewnętrzna wnęka padów). Pady wykonano z pianki zapamiętującej kształt, którą powleczono zarówno skórą PU (krawędzie) jak i pluszem (w miejscu, gdy pady stykają się z twarzą). Wszystko to dla lepszej pasywnej izolacji dźwięków oraz dobrej wentylacji.

Producent chwali się także next-genowym, składanym i wielokierunkowym mikrofonem, który gwarantować ma krystalicznie czystą komunikację z zespołem (pasmo przenoszenia mikrofonu to 100 Hz – 10 kHz). Wśród dodatkowych rozwiązań nie zabrakło THX Spatial Audio (dźwięk Surround) dla systemu Windows 10. Jeśli zaś chodzi o czas pracy na baterii to czytamy nawet o 70 godzinach. Z kolei już 15 minut pod ładowarką daje nam 6 kolejnych godzin zabawy. To chyba wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze informacje, po dodatkowe można udać się na oficjalną stronę produktu Razer BlackShark V2 HyperSpeed.

