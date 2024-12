Razer BlackWidow V4 75% - uszczelniona, wyciszona klawiatura oferująca szybką wymianę przełączników

Razer, globalna marka lifestylowa dla graczy, zaprezentowała dzisiaj klawiaturę BlackWidow V4 75%. Urządzenie to cechuje się solidną aluminiową konstrukcją, uszczelnianą płytą, klawiszami z gniazdami pozwalającymi na ich wymianę, całkowicie nowymi przełącznikami mechanicznymi i żywym podświetleniem Razer Chroma RGB. Klawiaturę wyceniono na 219 euro o ile interesujemy się czarną wersją kolorystyczną. Wersja biała wyceniona została bowiem na 10 euro więcej. W sklepach sprzęt pojawi się w połowie września.

Razer BlackWidow V4 75% to nowy model w rodzinie klawiatur BlackWidow V4. Gracze mogą już wybierać między czterema modelami z tej serii, w tym między BlackWidow V4, BlackWidow V4 Pro i BlackWidow V4 X.

Dostępna w czarnej i białej wersji kolorystycznej, Razer BlackWidow V4 75% oferuje kompatybilność z 3- lub 5-pinowymi przełącznikami dla jeszcze większych możliwości personalizacji. Specjalna konstrukcja płytki drukowanej (PCB) wyposażonej w gniazda pozwala użytkownikom na płynną wymianę switchy na inne wybrane przez nich przełączniki mechaniczne, dając im tym samym absolutną kontrolę nad klawiaturą. Fabrycznie klawiaturę wyposażono zaś w całkowicie nowe przełączniki mechaniczne 3 generacji Razer Orange Tactile, charakteryzuje się wyższym punktem aktywacji i czystszym profilem dźwiękowym.

Kolejnym atutem sprzętu jej jej projekt. Całość wyposażono wszak w uszczelnioną płytę z wzmocnionego laminatu FR4 oraz dwie warstwy pianki tłumiącej dźwięk. Jedna warstwa jest umieszczona pomiędzy płytką drukowaną (PCB) a płytką FR4, podczas gdy druga jest umieszczona na spodzie obudowy, aby zredukować niepożądane brzęki i pogłos. Stabilizatory zamontowane na płytkach zostały również fabrycznie nasmarowane, aby zapewnić płynniejszy ruch klawiszy, jednocześnie skutecznie redukując wszelkie niepożądane dźwięki grzechotania. Ponadto, płytka drukowana klawiatury została zaprojektowana z myślą o obsłudze wkręcanych stabilizatorów, jeśli użytkownicy zdecydują się wymienić standardowe.

Klawiatura ma zapewniać graczom dostęp do wszystkich niezbędnych klawiszy, przy jednoczesnym pozostawianiu szerszej przestrzeni do manewrowania myszą. Zamknięta w wytrzymałej ramie ze stopu aluminium 5052, klawiatura gwarantować ma trwałość, jednak bez uszczerbku dla estetyki. O to zadba m.in. 2-stronne dolne podświetlenie i podświetlenie każdego klawisza z osobna. Na koniec warto doprecyzować, że sprzęt oferuje polling rate do 8000 Hz, w pełni programowalne klawisze (za pośrednictwem Razer Synapse), nakładki Doubleshot ABS, N-key rollover i anti-ghosting. Odnajdziemy tu także wielofunkcyjną, programowalną rolkę i hybrydowe klawisze multimedialne.

