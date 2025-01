Razer Cobra Pro - mysz dla graczy, oferująca topowy sensor i częstotliwość raportowania 4000 Hz. Jest też wersja tańsza

W ofercie przodującej amerykańskiej firmy Razer, która zajmuje się produkowaniem akcesoriów i sprzętów dla graczy, znalazła się właśnie linia myszek Cobra. Na start do sprzedaży trafiły dwa modele, z których każdy ma inne przeznaczenie. Bazowa wersja skierowana jest dla mniej wymagających użytkowników, którzy nadal cenią sobie przewodowe myszki, natomiast wersja Pro ma dużo większą funkcjonalność oraz zaawansowany sensor optyczny. Co jeszcze oferuje nam nowa seria?

Razer Cobra to najnowsza linia myszek gamingowych producenta, która pozwala na szerokie możliwości konfiguracji, a przy tym prezentuje się całkiem estetycznie.

Pomimo że obie myszki wyglądają niemal identycznie, to różnice pomiędzy nimi są dość znaczne. Tańszy model wykorzystuje optyczny czujnik o rozdzielczości 8500 DPI oraz wyróżnia się maksymalną szybkością na poziomie 300 IPS przy akceleracji wynoszącej 35 G. Na pokładzie znajdziemy 8 programowalnych przycisków oraz jedną strefę podświetlania Chroma RGB (Logo oraz tylna część). Możemy skorzystać z jednego wbudowanego profilu pamięci. Urządzenie wykorzystuje do pracy wyłącznie przewód, z kolei żywotność ustalono na 90 milionów kliknięć (tak jak w przypadku wersji Pro). Waga wynosi tu raptem 58 g, więc mamy do czynienia z całkiem lekką myszką. Jej ślizgacze wykonano w 100% z PTFE. Warto wspomnieć także o optycznych przełącznikach Razer Gen3. Zaledwie przyzwoite parametry podstawowej wersji tłumaczy cena, która została ustalona na 39,99 dolarów.

Razer Cobra Razer Cobra Pro Sensor Optyczny Optyczny, Focus Pro 30K Maksymalne DPI 8 500 30 000 Maksymalna szybkość 300 IPS 750 IPS Częstotliwość raportowania - 4000 Hz Przełączniki Optyczne, Razer Gen3 Optyczne, Razer Gen3 Akceleracja 35 G 70 G Programowalne przyciski 8 10 Podświetlenie RGB 1 strefa 11 stref Żywotność 90 milionów kliknięć 90 milionów kliknięć Łączność Przewód Przewód, Bluetooth, HyperSpeed Wireless Wbudowane profile pamięci 1 5 Czas pracy - HyperSpeed Wireless / 1000 Hz - do 100 godzin

HyperPolling Wireless / 4000 Hz - do 33 godzin

Bluetooth - do 170 godzin Wymiary 119,6 x 62,5 x 38,1 mm 119,6 x 62,5 x 38,1 mm Waga 58 g 77 g Cena 39,99 dolarów (~160 zł) 129,99 dolarów (~530 zł)

Dużo ciekawszym modelem jest Cobra Pro. Sercem sprzętu jest optyczny sensor znany z całkiem dobrze ocenianej myszki Razer Basilisk V3 Pro, a mianowicie Focus Pro 30K. Jak sama nazwa wskazuje, spotkamy się tu z maksymalnym DPI wynoszącym 30 tysięcy. Reszta specyfikacji także stoi na wysokim poziomie: maksymalna szybkość o wartości 750 IPS, akceleracja 70 G, czy też częstotliwość raportowania, która może wynieść nawet 4000 Hz. Programowalnych przycisków znajdziemy aż 10, a samych profili pamięci 5. Dodatkowo możemy skorzystać z opcji Hypershift, aby uzyskać dostęp do kolejnego zestawu funkcji. Na pokładzie znajdziemy 11 stref podświetlania, a samą myszkę połączymy z innymi urządzeniami poprzez przewód, łączność radiową HyperSpeed oraz Bluetooth. Czas pracy będzie się różnił w zależności od typu połączenia. Urządzenie waży 77 g przy wymiarach 119,6 x 62,5 x 38,1 mm. Z kolei jego cena została ustalona na 129,99 dolarów. Oba modele dostępne są na stronie producenta.

Źródło: Razer