Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - gamingowa mysz bezprzewodowa z wieloma opcjami konfiguracji i zasilaniem bateryjnym

Amerykańskie przedsiębiorstwo Razer, które specjalizuje się w produkcji akcesoriów komputerowych dla graczy, wprowadziło do sprzedaży nowy model bezprzewodowej myszki Razer Basilisk V3 X HyperSpeed. Urządzenie wyróżnia się dość ciekawym designem oraz sporą liczbą programowalnych przycisków, których możliwości można jeszcze rozszerzyć za pomocą funkcji Hypershift. Do dyspozycji będziemy mieli także w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB.

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed to nowa bezprzewodowa myszka skierowana dla wymagających graczy. Wyróżnia ją wiele programowalnych przycisków i niezły sensor.

Producent przedstawia myszkę, jako produkt z zaawansowanymi możliwościami personalizacji. Zastosowano tu aż 9 programowalnych przycisków, wśród których znajdziemy jeden wielofunkcyjny. Za pomocą wspomnianej funkcji Hypershift do każdego przycisku możemy przypisać inną komendę. Do tego mamy możliwość tworzenia makr, dzięki czemu znacznie zwiększają się możliwości sprzętu. Wbudowany optyczny sensor Razer 5G Advanced o rozdzielczości 18 000 DPI powinien pozwolić na bezproblemową rozgrywkę w dynamicznych tytułach. Dodatkowo myszka obsługuje technologię HyperSpeed, która zapewnia dużo niższe opóźnienie. Sprzęt połączymy z innymi urządzeniami również za pomocą Bluetooth, co zmniejszy zużycie baterii. W pierwszym przypadku będziemy mogli pracować przez maksymalnie 285 godzin, natomiast w drugim aż 535 godzin. Z pewnością może się to przydać, kiedy nie będziemy akurat w grze, a czas pracy stanie dla nas się ważniejszy.

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Sensor Razer 5G Advanced / Optyczny Rozdzielczość 18 000 DPI Żywotność 60 mln kliknięć Maksymalna szybkość 450 ips Częstotliwość raportowania 1000 Hz Akceleracja 50 g Programowalne przyciski 9 Łączność Bluetooth, HyperSpeed Wymiary 130,1 x 75,1 x 42,5 mm Akumulator do 285 h korzystając z HyperSpeed

do 535 h korzystając z Bluetooth Waga 110 g Cena 69,99 dolarów (~300 zł) + koszty przesyłki (10 - 20 dolarów)

Myszka wyposażona została w magnetyczny element obudowy, zakrywający miejsce na baterię oraz bezprzewodowy odbiornik. Ten drugi pozwoli nam na podłączenie jednocześnie dodatkowego sprzętu (jak choćby klawiatury). Ta ciekawa funkcja może przydać się w szczególności w laptopach, gdzie nie zawsze mamy do dyspozycji wiele portów USB. Na dole standardowo umieszczono teflonowe ślizgacze oraz przełącznik z łączności radiowej na Bluetooth. Oprogramowanie Razer Synapse pomoże nam bardziej skonfigurować nasz sprzęt i ma funkcję zapisu naszych ustawień w chmurze. Żywotność myszy ustalono na 60 mln kliknięć, a więc całkiem sporo. Obecna cena wynosi 69,99 dolarów, jednak musimy do niej dodać koszty przesyłki. W tej półce cenowej może to być całkiem dobra propozycja.

Źródło: Razer