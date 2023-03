Razer Atlas - nowa podkładka dla graczy wykonana z hartowanego szkła. Amerykanie wracają do rozwiązań z przeszłości

Mimo że większość osób zwraca uwagę głównie na parametry myszki, to jakość podkładki jest równie istotna. Ma ona bezpośredni wpływ na prędkość maksymalną oraz opór podczas ruchu. Razer wprowadził do sprzedaży podkładkę, która została w całości wykonana z hartowanego szkła. Jak deklaruje producent, nowy produkt został opracowany z myślą o najwyższej trwałości, wytrzymałości oraz pełnej kompatybilności z sensorami optycznymi.

Razer Atlas to nowa podkładka wykonana z hartowanego szkła. Jest dostępna w kolorze czarnym i białym, jej cenę ustalono na 119,99 euro.

Na biurkach graczy najczęściej znajdziemy podkładki wykonane z materiału, które nie są pozbawione wad i nigdy nie będą tak szybkie, jak aluminiowe lub plastikowe odpowiedniki. Co więcej, tkanina jest podatna na zabrudzenia (widoczne w szczególności na czarnym kolorze) oraz z łatwością wchłania pot, a to wpływa negatywnie na płynność ruchu. Razer Atlas to pierwsza wykonana z hartowanego szkła podkładka w ofercie amerykańskiego producenta. Jest skierowana do graczy, którym zależy na szybkości i dużej precyzji. Dzięki specjalnej teksturze ma bezproblemowo współpracować z myszkami wyposażonymi w sensory optyczne, a do utrzymania czystości wystarczy wilgotna ścierka.

Spód w całości pokryto warstwą antypoślizgowej gumy, co ma zapobiegać niepożądanemu przesuwaniu się podkładki w czasie rozgrywki. Jej wymiary to 450 mm długości, 400 mm szerokości i 5 mm grubości (mimo braku zauważalnego oporu rozmiar może okazać się niewystarczający dla części graczy preferujących niską czułość myszki). Razer przygotował dwie wersje kolorystyczne - białą i czarną; oba warianty nie oferują podświetlenia RGB. Podkładka jest już dostępna w oficjalnym sklepie producenta - cenę ustalono na 119,99 euro (ok. 564 zł).

