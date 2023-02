Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition oraz Razer DeathAdder V3 - nowe modele myszy dołączają do kultowej linii

Linia Razer DeathAdder została właśnie wzbogacona o myszki V3 Pro Faker Edition oraz V3. Ta pierwsza zaprojektowana została we współpracy z sportowcem, ikoną League of Legends, Lee "Fakerem" Sang-Hyeokiem. V3 Pro Faker Edition to spersonalizowany projekt stworzony dla Unkillable Demon Kinga, który wyposażono w najwyższej klasy komponenty. Wersja przewodowa - DeathAdder V3 – została zaś unowocześniona o najnowsze technologie Razera, dla uzyskania jeszcze wyższej wydajności podczas rozgrywek turniejowych.

Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition to edycja specjalna cenionej, bezprzewodowej myszki. Z kolei Razer DeathAdder V3 to nowy model przewodowy, który zachowuje najważniejsze cechy modelu V3 Pro.

Uzbrojony w mysz DeathAdder, Faker zapisał się w historii, zdobywając trzy mistrzostwa świata - odpowiednio w 2013, 2015 i 2016 roku - co udało się osiągnąć tylko jednemu graczowi LoL-a. Faker od dawna jest orędownikiem linii myszy esportowych Razera. Z DeathAdderem, jako swoją ulubioną "bronią", Faker zdominował konkurencję, stając się graczem, który osiągnął niezliczoną liczbę sukcesów, w tym ponad 500 zwycięstw i 2600 zabitych we wszystkich zawodach League of Legends Champions Korea, czy ponad 100 zwycięstw w zawodach międzynarodowych.

DeathAdder V3 Pro Faker Edition ma wszystkie cechy, które sprawiły, że myszka w pierwotnej wersji jest tak lubiana przez graczy na całym świecie. Urządzenie wyposażono więc we wszystkie topowe technologie Razera - sensor optyczny Focus Pro 30K, przełączniki optyczne 3. generacji i łączność bezprzewodową HyperSpeed. Szansa osiągnięcia polling rate na poziomie 4000 Hz jest nieodzownie możliwa z kluczem sprzętowym Razer HyperPolling Wireless Dongle. Myszka nadal ma także ultralekką wagę 63 g, zachowując jednocześnie wygodny kształt.

Jeśli chodzi zaś o DeathAdder V3, to jest to model przewodowy, naszpikowany flagowymi technologiami Razera, takimi jak sensor optyczny Focus Pro 30K, przełączniki optyczne 3. generacji oraz HyperPolling o częstotliwości aż 8000 Hz. Jak na wersję przewodową, a zarazem esportową przystało, możemy spodziewać się obecności lekkiego przewodu Speedflex, który stawia minimalny opór, pozwalając na odpowiednio szybkie ruchy. Całkowicie nowa jest tu zaś gładka w dotyku tekstura, która zapewniać ma wygodę i nie wpływać negatywnie na przyczepność. Oba gryzonie mierzą 128 x 68 x 44 mm, wyceniono je zaś na 190 oraz 80 euro.

Źródło: Razer