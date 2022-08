Razer Deathadder V3 Pro - ultralekka mysz bezprzewodowa z kluczem USB podnoszącym Polling Rate do 4000 Hz

Popularna linia myszek Razer DeathAdder została właśnie wzbogacona o model V3 Pro, który wyposażono w optyczny sensor Focus Pro 30K oraz technologię HyperSpeed ​​​​Wireless. Mysz Razer Deathadder V3 Pro jest mianowicie sprzętem bezprzewodowym, który można dodatkowo sparować z kluczem sprzętowym HyperPolling. Klucz ten ma udoskonalać komunikację myszy z PC (eliminacja zakłóceń oraz podniesienie wskaźnika Polling Rate z 1000 Hz do 4000 Hz).

W oficjalnym sklepie internetowym marki Razer pojawiła się nowa mysz - Deathadder V3 Pro. Lekka, bezprzewodowa konstrukcja, która ma wytrzymywać na jednym ładowaniu akumulatora nawet 90 godzin.

Sercem DeathAdder V3 Pro jest czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K (maksymalne DPI = 30000), z kolei za kliknięcia odpowiedziane są autorskie przełączniki optyczne 3. generacji, których żywotność oszacowano na 90 milionów kliknięć. Wytrzymały ma być także przewód ładujący USB-C, który uraczono materiałowym oplotem (Speedflex). Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora, to V3 Pro ma działać nawet do 90 godzin (przy odpytywaniu na poziomie 1000 Hz). Jeśli zaś zdecydujemy się na zakup wspomnianego we wstępie klucza HyperPolling i korzystać będziemy z odpytywania położenia sensora na poziomie 4000 Hz, czas ten spadnie do 24 godzin.

Mysz jest przy okazji bardzo lekka (63 gramy bez dziurawienia obudowy), mierzy zaś ok. 128 x 68 x 44 mm, a zainteresowani mogą nabyć ją zarówno w czarnej, jak i białej wersji kolorystycznej. Na spodzie gryzonia odnajdziemy ślizgacze wykonane w 100 procentach z PTFE, zaś w pudełku doszukamy się jeszcze odbiornika USB oraz dedykowanego zestawu Grip Tape'ów, które po naklejeniu na mysz sprawią, że ta będzie jeszcze pewniej leżała w naszej dłoni. No dobrze, ile więc Razer życzy sobie za te nowości? Mysz wyceniono na 160 euro (bez względu na wersję kolorystyczną), zaś klucz Razer HyperPolling Wireless Dongle na 35 euro.

Klucz sprzętowy Razer HyperPolling Wireless Dongle

Razer Deathadder V3 Pro - nowe myszki w dwóch wersjach kolorystycznych

Źródło: Razer