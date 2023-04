ENDORFY GEM Plus Wireless - myszki dla graczy pracujące na sensorze PixArt PAW3395 i przełącznikach Kailh GM 8.0

Marka ENDORFY przedstawia kontynuację wydanej w 2022 roku serii myszek GEM Plus. GEM Plus Wireless i GEM Plus Wireless Onyx White to lekkie (74 g), bezprzewodowe gryzonie z czułością wynoszącą do 26 000 DPI. Producent kieruje nowe produkty do użytkowników, którzy – poza wysoką jakością – oczekują od sprzętu również niezawodności i błyskawicznych reakcji na komendy. Myszki pracują wszak na topowych sensorach PixArt PAW3395 i przełącznikach Kailh GM 8.0.

ENDORFY GEM Plus Wireless i GEM Plus Wireless Onyx White to myszki pracujące na topowych sensorach PixArt PAW3395 i switchach Kailh GM 8.0.

Sensor PixArt PAW3395 dostarcza nie tylko bardzo wysokich rozdzielczości, ale oferuje także możliwość zmiany LOD (czyli wysokości na jakiej myszka przestaje odczytywać położenie po podniesieniu jej w górę) na 1 lub 2 mm, jak i ustawienia odświeżania nawet do 1000 Hz. Kolejną cechą myszek GEM Plus Wireless jest ich bezprzewodowa, zamknięta konstrukcja o wadze wynoszącej 74 g. To niewiele – zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wbudowany akumulator. Całość trzyma się na profilowanych ślizgaczach PTFE o bardzo niskim współczynniku tarcia, które stoją za łatwym sterowaniem i zwiększają szanse na celne strzały.

ENDORFY GEM Plus Wireless Łączność Bezprzewodowa 2.4 GHz

Przewodowa USB-A do USB-C Sensor optyczny PixArt PAW3395 Maksymalna częstotliwość próbkowania 1000 Hz Maksymalne DPI 26 000 DPI Maksymalna szybkość śledzenia 16,51 m/s Przełączniki Kailh GM 8.0 Żywotność przełączników 80 mln kliknięć Ślizgacze PTFE Wersje kolorystyczne Czarna, biało-szara Wymiary 126 × 65,7 × 38 mm Waga 74 g Cena 379 zł

Każdy z modeli może pochwalić się wzmocnioną obudową wykonaną w technologii Double Shot. Dzięki temu GEM-y Plus Wireless są praktycznie nieścieralne i bardzo wytrzymałe. Producent zapewnia, że przy zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu gryzonie z tej serii mają przed sobą długie lata wirtualnych potyczek. Gracze będą mogli wybierać między czarną i białą wersją kolorystyczną, obie otrzymają niemniej regulowane podświetlenie ARGB. Iluminacje można skonfigurować za pomocą dedykowanego oprogramowania (pozwala ono również na zmianę czułości kursora i tworzenie własnych makr).

GEM-y Plus Wireless łączą się z komputerem poprzez bezprzewodowe łącze 2.4 GHz, dzięki czemu oczekuje się, iż będą pracowały stabilnie i bez opóźnień. A jeśli chodzi o ładowanie do pełna, to czynność ta zajmuje około 2 godzin – wystarczy podpiąć myszkę do komputera dołączonym do zestawu przewodem ze złączem USB typu C. Co ważne, – GEM-ów Plus Wireless można używać w trakcie ładowania. To dobra wiadomość zwłaszcza dla tych osób, którym zdarza się zapomnieć o podładowaniu myszki przed pracą albo wspólną grą ze znajomymi. Niestety nie wiadomo, ilu godzin pracy na jednym ładowaniu możemy oczekiwać.

Źródło: ENDORFY