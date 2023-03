ENDORFY Scrim - producent wprowadza nową serię foteli gamingowych z wieloma wariantami kolorystycznymi

Marka ENDORFY znana wcześniej jako SilentiumPC bądź SPC Gear wprowadziła do sprzedaży nową serię foteli dla graczy. Scrim, bo o niej mowa, wyróżnia się nie tylko tytułową szeroką gamą wersji kolorystycznych, które dodatkowo wykorzystują różne materiały, ale także sporymi możliwościami w zakresie regulacji. W konstrukcji mamy bowiem możliwość wyregulować kąt nachylenia oparcia, pozycję podłokietników oraz wysokość siedziska.

Serię foteli gamingowych Scrim przedstawiono jako "w pełni regulowaną" więc od tego aspektu zaczniemy. Podłokietniki możemy poruszać w każdej z czterech płaszczyzn oraz wokół własnej osi, kąt nachylenia oparcia mieści się w zakresie od 90 do 150 stopniu, z kolei siedzisko możemy kontrolować na wysokości od 450 do 500 mm. Oprócz regulacji producent zapewnia, że konstrukcja foteli powinna wpierać kręgosłup zarówno w odcinku szyjnym, jak i lędźwiowym. Wszystko dzięki dwóm profilowanym poduszkom z pianką "memory foam". Jeśli chodzi o design poszczególnych modeli, to można powiedzieć, że jest całkiem "wyważony". Z powodzeniem więc mogą się również sprawdzić do pracy w domu.

ENDORFY Scrim Materiał obicia skóra PU, tkanina Oparcie Wysokość: 850 mm

Grubość: 60 mm

Wewn. szerokość: 320 mm

Zewn. szerokość: 560 mm

Minimalny kąt nachylenia: 90 stopni

Maksymalny kąt nachylenia: 150 stopni Siedzisko Minimalna wysokość: 450 mm

Maksymalna wysokość: 500 mm

Wewn. szerokość: 400 mm

Zewn. szerokość: 540 mm

Grubość: 100 mm

Głębokość: 500 mm Mechanizm fotela Multilock Podłokietniki Min. wysokość: 295 mm

Max. wysokość: 365 mm

Regulacja obrotu: Tak

Regulacja położenia: tak (4D) Podstawa Długość ramienia: 330 mm

Rodzaj podnośnika gazowego: 160 mm, klasa 4 Kółka Średnica: 60 mm

Materiał: Nylon Maksymalne obciążenie 120 kg Waga 24,4 kg Optymalny wzrost użytkownika 170 - 195 cm Dostępne wersje kolorystyczne Onyx White (biało-szary)

YL (czarno-żółty)

RD (czarno-czerwony)

BK (czarny ze skóry PU i tkaniny)

BK F (czarny, w całości wykonany z tkaniny) Cena 1299 zł

Wybór wersji kolorystycznej wiąże się ze zmianą użytych materiałów obicia. Do wersji Scrim BK F na całej powierzchni użyto tkaniny, która ma zapewnić lepszy przepływ powietrza, więc powinna lepiej sprawdzić się w cieplejsze dni. Natomiast przy pozostałych czterech wariantach po bokach ujrzymy skórę PU pokrytą powłoką poliuretanową, z kolei na siedzisku i oparciu będzie to tkanina. Pod każdym z materiałów zastosowano piankę, która dostosowuje się do kształtu ciała, jednak jak wiemy w dłuższej perspektywie użytkowania, nie jest to największym atutem. W fotelach zastosowano również dość znaną funkcję multilock pozwalającą na blokadę pozycji. Dzięki siłownikowi czwartej klasy konstrukcja może wytrzymać obciążenie do 120 kg. Cała seria jest już możliwa do kupienia w kwocie 1299 zł.

Źródło: ENDORFY