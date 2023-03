Genesis Astat 700 G2 - udany fotel dla graczy doczekał się odświeżonej wersji. Zmiany są kosmetyczne, ale uzasadnione

Od wprowadzenia pierwszej wersji fotela gamingowego Genesis Astat 700 minął niemal rok. Producent postanowił więc nieco odświeżyć ten model i właśnie do sprzedaży trafiła wersja z dopiskiem "G2". Na pierwszy rzut oka oba fotele wydają się identyczne. W obu przypadkach mamy do czynienia z przewiewną konstrukcją oraz wieloma opcjami regulacji. Zagłębiając się w specyfikację, dostrzeżemy jeszcze więcej podobieństw. Czy są więc jakieś różnice?

Możemy już kupić ulepszoną wersję fotela gamingowego Genesis Astat 700 G2. Pomimo takiej samej konstrukcji co w poprzednim modelu, zostało dokonanych kilka zmian, które mogą przełożyć się na lepszy komfort.

Mimo że na pierwszy rzut oka w specyfikacji obu modeli nie widać znaczących zmian, to są one obecne. Zaczynając jednak od podobieństw: obie wersje posiadają ten sam mechanizm Multiblock (możliwość blokady fotela w dowolnej pozycji) oraz opcję regulacji siedziska (góra-dół, przód-tył). Otrzymujemy też identyczny kąt odchylenia oparcia. Materiał podstawy też się nie zmienił, nadal jest ona wykonana z aluminium, choć producent wspomina o wzmocnieniu oparcia. W obu fotelach wyregulujemy też zagłówek i podłokietniki (w 3 kierunkach). Zmianom nie uległ również ośmiożebrowy szkielet z możliwością regulacji w trzech pozycjach. Jest to jedno z lepszych rozwiązań jeśli chodzi o - potocznie mówiąc - "zdrowie" naszego kręgosłupa.

Genesis Astat 700 / G2 Materiał obicia siedziska / oparcia Siatka PureFlowPLUS Materiał podstawy Aluminium Materiał kółek Nylon / Nylon z powłoką CareGlide Rozmiar kółek 60 mm Rekomendowany wzrost 160 - 195 cm Maksymalne obciążenie 120 kg Regulacja zagłówków Tak Regulacja podłokietników 3D Regulacja wysokości podłokietników 27,5 - 34,5 cm Regulacja głębokości siedziska 44,5 - 51,5 cm Regulacja odcinka lędźwiowego Tak Maksymalny kąt odchylenia oparcia 135 stopni Mechanizm fotela Multiblock z regulacją siedziska (przód-tył) Podnośnik gazowy Klasa 4 Szerokość / głębokość siedziska 49,5 cm / 50 - 52 cm Szerokość oparcia 47,5 cm Wysokość oparcia 58 cm Wysokość fotela 114 - 127 cm Waga 18 kg Cena 999 zł

Mogłoby się więc wydawać, że producent dopisał tylko oznaczenie na końcu modelu i produkt trafił do sprzedaży jako nowość. Wersja G2 ma jednak kilka nieznacznych, acz uzasadnionych usprawnień. Jak już wspomnieliśmy - wzmocnieniu uległo chociażby oparcie fotela. Także siatka, jaką fotel został obity, doczekała się zmian i ma być teraz bardziej wytrzymała. Największe znaczenie ma jednak poprawiony system regulacji oparcia. W pierwszej wersji można było odczuć, że przy maksymalnym wyprostowaniu nasza pozycja była zbyt leżąca. Teraz dzięki zastosowanym usprawnieniom powinno się to zmienić. Fotel możemy już nabyć na oficjalnej stronie Genesis za kwotę 999 zł. Jeśli więc jesteśmy w posiadaniu zeszłorocznego modelu, to przesiadka na obecny nie jest konieczna, z uwagi na niezbyt wiele wprowadzonych zmian. Jednak szukając czegoś nowego, "G2" może być dobrą propozycją.

