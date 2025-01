Razer Moray - premiera ergonomicznych słuchawek dokanałowych z certyfikatem THX dla graczy i streamerów

Razer to marka, która w swoim asortymencie ma niemalże wszystkie odmiany akcesoriów dla graczy. Tymczasem do tego grona dołączył nowy model monitorów dousznych Razer Moray dedykowanych dla graczy i streamerów. Producent zapowiada, że słuchawki mają być niezwykle wygodne i oferować komfort użytkowania przez cały dzień. Akcesorium ma też dostarczać wyjątkową jakość dźwięku potwierdzoną światowym certyfikatem THX.

Razer Moray to monitory douszne dedykowane graczom i streamerom, oferujące wysoką jakość dźwięku potwierdzoną światowym certyfikatem THX. Ponadto słuchawki mają być niezwykle wygodne podczas użytkowania.

Producent, tworząc nowe monitory douszne, postawił na niskoprofilowy i ergonomiczny kształt, który ma eliminować nacisk na głowę i uszy, a przez to przekładać się na wygodę noszenia. Ponadto Razer Moray mają cechować się bardzo dobrą pasywną izolacją akustyczną, gdyż mają być zdolne do blokowania hałasu do -36 dB. Zadbano również o przewody wysokiej jakości z miedzi beztlenowej (OFC) i wykorzystano złącza MMCX, pozwalające na swobodny obrót przewodu w gniazdach słuchawek. Dodatkowo dla podniesienia wygody, jakości dźwięku oraz trwałości, przewody opleciono i skręcono ze sobą pod kątem 45 stopni.

Razer Moray wyposażono w hybrydową konstrukcję akustyczną z dwoma przetwornikami. Pierwszym z nich jest przetwornik armaturowy zapewniający czyste tony wysokie. Drugim jest przetwornik dynamiczny, który ma odpowiadać za głębokie i bogate basy. Wraz z produktem dostajemy również trzy pary wkładek dousznych, twarde pokryte materiałem skóropodobnym etui i metalowy karabińczyk. Produkt wraz z dniem premiery powinien być dostępny na stronie producenta oraz u większości autoryzowanych sprzedawców w Polsce. Nowe monitory douszne zostały wycenione na 149,99 euro, czyli około 669 zł.

Źródło: Razer