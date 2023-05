Razer Hammerhead Pro HyperSpeed - producent wprowadza nowe słuchawki z technologią zmniejszającą opóźnienia

Amerykańskie przedsiębiorstwo Razer, które w głównej mierze skupia się w produkowaniu sprzętów i akcesoriów dla graczy, wprowadziło do sprzedaży nowe słuchawki bezprzewodowe douszne o nazwie Hammerhead Pro HyperSpeed. Ostatnie słowo w nazwie odnosi się do tytułowej technologii, która zmniejsza opóźnienia w transmisji dźwiękowej, dzięki łączności radiowej. W celu wykorzystania tych możliwości, do słuchawek dołączany jest specjalny odbiornik.

Same słuchawki pod względem konstrukcyjnym wyglądają dość typowo, jak na dzisiejsze czasy. To, co jednak wyróżnia je najbardziej spośród innych, to technologia HyperSpeed. Opóźnienie w przesyłanym dźwięku za pomocą transmisji bezprzewodowej jest jedną z najważniejszych kwestii w świecie wielu graczy, dlatego dzięki niej, może ono spaść nawet do 40 ms. Dodatkowo w pakiecie otrzymujemy odbiornik ze złączem USB typu C, który jesteśmy w stanie podłączyć do szerokiej gamy urządzeń. Dostępna jest także transmisja poprzez Bluetooth 5.3. Sercem słuchawek są dość standardowe 10 mm przetworniki. Sprzęt potrafi obsługiwać częstotliwości w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, a także kodeki SBC oraz AAC.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Pasmo częstotliwości bezprzewodowej 20 Hz - 20 kHz Przetwornik 10 mm Obsługiwane kodeki SBC, AAC Łączność Bluetooth 5.3

Radiowa 2,4 Ghz Redukcja szumów Hybrydowe ANC Impedancja 16 omów Akumulator - Czas pracy Słuchawki - do 6,5 godzin

Słuchawki z etui - do 24 godzin Waga Słuchawka - 6 g

Podstawka ładująca - 46 g

Odbiornik HyperSpeed - 3 g Inne Razer Chroma RGB Odporność na działanie wody IPX4 Wkładki Silikonowe S, M, L Cena 229,99 euro (~1040 zł)

Jak to w produktach Razera bywa, mamy również dostęp do w pełni konfigurowalnego podświetlenia Chroma RGB. Słuchawki spełniają normę IPX4, więc przy intensywnych opadach lepiej zostać w domu. Zastosowano tu także obsługę hybrydowej aktywnej redukcji szumów, którą możemy dodatkowo dostosować. Co się zaś tyczy pracy na akumulatorze, to producent nie podał dokładnej pojemności ogniwa, jednak w najlepszym wypadku (wyłączone ANC oraz podświetlanie, głośność na 50%, kodek AAC, połączenie Bluetooth) słuchawki będą pracować przez maksymalnie 6,5-godziny na jednym ładowaniu, natomiast wraz z etui wartość ta zwiększy się do 24 godzin. Przy analogicznej sytuacji z wykorzystaniem łączności radiowej, otrzymamy czas 4 oraz 14,5 godzin. Razer Hammerhead Pro Hyperspeed wyceniono na 229,99 euro, a więc trochę ponad tysiąc złotych, jednak dla osłody otrzymamy darmową przesyłkę, jeśli zdecydujemy się na odbiór w dniach 7 - 9 czerwca.

