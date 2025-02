Razer BlackWidow V4 i BlackWidow V4 X - kolejne modele klawiatur mechanicznych z flagowej serii. Niższa cena i podobne możliwości

Do flagowej, a zarazem całkiem udanej serii klawiatur mechanicznych od Razera - BlackWidow - dołączają dwa kolejne modele. Producent zdecydował się na dokonanie kilku "cięć" względem topowej odsłony BlackWidow V4 PRO, natomiast dzięki temu możemy liczyć na dużo lepsze ceny oraz zbliżoną funkcjonalność. Tytułowe V4 oraz V4 X to mechaniczne klawiatury o aluminiowej konstrukcji, które zaoferują nam dodatkowe przyciski multimedialne oraz podświetlenie RGB.

Razer wprowadził do oferty dwie nowe klawiatury mechaniczne z serii BlackWidow. Modele V4 oraz V4 X są nieco okrojone względem flagowego wariantu V4 PRO, aczkolwiek nadal cechuje je spora funkcjonalność. Ten zabieg pozwolił również na uzyskanie korzystniejszych cen zakupu.

Mimo że omawiane modele są do siebie bardzo podobne - również pod względem swojej specyfikacji - to nawet na pierwszy rzut oka można dostrzec znaczące różnice. W droższym modelu BlackWidow V4 na pokładzie znajdziemy skórzaną podkładkę pod nadgarstki oraz dodatkowe podświetlenie RGB na każdym z dwóch boków. Możemy liczyć również na odczepiany przewód USB typu C, cztery przyciski multimedialne zaraz obok wielofunkcyjnej rolki oraz odświeżanie wynoszące 8000 Hz. W kwestii różnic to tak naprawdę wszystko. Konstrukcje obu wersji wykonano ze stopu aluminium typu 5052, tak samo, jak w droższym modelu V4 PRO. Przy zakupie do wyboru otrzymamy także przełączniki - Razer Green bądź Yellow.

Razer BlackWidow V4 Razer BlackWidow V4 X Przełączniki Razer Mechanical Switches (Green/Yellow) Razer Mechanical Switches (Green/Yellow) Żywotność przełączników 100 mln kliknięć 100 mln kliknięć Podświetlenie Razer Chroma RGB oraz dodatkowe podświetlenie po bokach Razer Chroma RGB Format Pełnowymiarowa Pełnowymiarowa Keycapy / Nakładki Doubleshot ABS Doubleshot ABS Materiał konstrukcji Stop aluminium typu 5052 Stop aluminium typu 5052 Dedykowane multimedialne przyciski Rolka oraz 4 przyciski funkcyjne Rolka Przyciski makro 6 6 Odświeżanie do 8000 Hz do 1000 Hz Cena 189,99 euro 149,99 euro

Klawiatury oferują konfigurowalne podświetlenie Razer Chroma RGB, który spersonalizujemy w dedykowanej aplikacji. Nakładki mają być także dość odporne na ścieranie z uwagi na materiał (ABS) i metodę wykonania. Tańszy model pod względem klawiszy funkcyjnych oraz odświeżania został trochę "uszczuplony". Nad klawiaturą numeryczną ulokowano jedynie rolkę, z kolei odświeżanie wynosi tutaj maksymalnie 1000 Hz. Przewód jest tym razem na stałe zamontowany do urządzenia. Jeśli jesteśmy zainteresowani którymś z modeli, to zakupu dokonamy na stronie producenta. Ceny to analogicznie około 670 oraz 850 zł. Do podanych kwot musimy również doliczyć koszty przesyłki.

Źródło: Razer