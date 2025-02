Recenzja klawiatury Razer BlackWidow V4 PRO - Nowa wersja legendarnego mechanika z przełącznikami Razer Green

Razer BlackWidow to flagowa rodzina klawiatur mechanicznych amerykańskiego producenta, będąca nawet czymś znacznie ważniejszym, bo prawdziwą legendą i weteranem przecierającym szlaki. Kiedy Razer wprowadzał pierwszą wersję BlackWidow, większość dzisiejszej konkurencji jeszcze nie posiadała mechaników w ofertach (SteelSeries, Corsair, Logitech), a ówczesnych rywali trudno obecnie znaleźć na sklepowych półkach (Zowie, QPAD, TT eSPORTS). Tymczasem na redakcyjnym biurku wylądował Razer BlackWidow V4 PRO, najnowsza wersja topowego modelu wyposażonego w aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz technologie. Czy legenda nadal trzyma wysoki (nie tylko cenowy) poziom?

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew pozorom i powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa jest urządzeniem stosunkowo skomplikowanym oraz występującym w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Niektóre lepiej sprawdzają się podczas pisania, inne natomiast mają gamingowy charakter. Samych przełączników mechanicznym istnieją dziesiątki mających różne charakterystyki. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien być jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Razer BlackWidow V4 PRO to najwyżej pozycjonowana klawiatura mechaniczna w ofercie amerykańskiego producenta. Wersja V4 występuje tylko w wersji z kablem, ale oferuje sporo nowości względem poprzednika.

Kilkukrotnie na łamach PurePC wspominałem, że byłem wieloletnim użytkownikiem pierwszej klawiatury Razer BlackWidow, którą dostałem jeszcze w zamierzchłym 2010 roku. Wówczas mechaniki stanowiły zaledwie ciekawostkę, słusznie kojarzoną z przeszłością, chociaż niebawem miały zostać ponownie odkryte. Naprawdę lubiłem ten kultowy model, bazujący na niezniszczalnych przełącznikach Cherry MX Blue, jednak osoby pracujące w tym samym pomieszczeniu miały przeważnie odmienne zdanie. Klawiatura była bowiem solidna i niezawodna lecz piekielnie hałasowała. Później nasze drogi z BlackWidow definitywnie się rozeszły, przechodziłem kolejno na Corsair, QPAD, Logitech i SteelSeries, ale pierwszy gamingowy mechanik na zawsze pozostał w mojej pamięci. Ciekawa będzie zatem konfrontacja z opisywaną Razer BlackWidow V4 PRO i sprawdzenie zmian dokonanych w ciągu 13 lat...

DeathStalker V2 PRO TKL BlackWidow V4 PRO Huntsman V2 Wymiary bez podkładki 356 x 139 x 26 mm 466 x 153 x 44 mm 444 x 140 x 38 mm Waga bez podkładki 745 gramów 1000 gramów 950 gramów Przełączniki Razer Red / Purple Razer Green / Yellow Razer Red / Purple Przyciski makro - Tak - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Rolka Tak / Rolka Rolka Podkładka - Tak Tak Cecha szczególna Niskoprofilowa - - Interfejs USB / BT / 2.4 GHz 2x USB USB Odświeżanie 1000 Hz 8000 Hz 8000 Hz Sugerowana cena 799 zł 1099 zł 799 zł

Pod wieloma względami Razer BlackWidow V4 PRO dzieli przepaść jeśli spojrzymy na protoplastę, konstrukcja przeszła sporo modyfikacji, ale podobny pozostał charakter urządzenia - dużego, masywnego i obudowanego. Klawiatura jest typowo desktopowym produktem, który z mobilnością ma dokładnie tyle wspólnego, co Cherry MX Blue miały z bezszelestną pracą. Niezmieniony pozostał blok przycisków Makro, umieszczony z lewej strony, co niektórym użytkownikom nie będzie pasowało. W zestawie znajdziemy także wygodną podkładkę pod nadgarstki, dodawaną od czasów Razer BlackWidow Chroma V2, która zadebiutowała w połowie 2017 roku. Najnowsza wersja flagowej klawiatury dostępna jest z przełącznikami Razer Green i Yellow, gdzie zielone można traktować jak ekwiwalent Cherry MX Blue, natomiast żółte to odpowiednik Cherry MX Silver Speed. Wariantu bezprzewodowego nie zaprezentowano, chociaż BlackWidow V3 PRO występowała w takowym przy pełnowymiarowym formacie.