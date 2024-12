Konsola Razer Edge oraz kontroler do gier Razer Kishi V2 Pro zawitały do Europy. Mobilni gracze mogą już dokonać zakupu

Gamingowa marka Razer postanowiła nieco rozszerzyć swoją obecnie dostępną ofertę z zagranicznych rynków również do Polski. W naszym kraju pojawiło się więc kilka nowych sprzętów, które są przeznaczone do mobilnego grania. Jednym z nich jest udoskonalona wersja kontrolera kompatybilnego ze smartfonami - Razer Kishi V2 Pro - oraz handheldem Razer Edge, który funkcjonuje przy pomocy systemu Android i także jest już oficjalnie dostępny do kupienia.

Polscy gracze doczekali się premiery na rodzimym rynku handhelda Razer Edge wraz z dedykowanym kontrolerem Kishi V2 Pro. Zestaw skierowany jest w stronę bardziej mobilnych tytułów oraz streamingu gier. Konfiguracja pozwoli również na emulację retro konsol.

O urządzeniu Razer Edge mogliśmy usłyszeć już pod koniec 2022 roku, kiedy to zostało ono oficjalnie zaprezentowane. Niestety jego dostępność w naszym kraju i na rynkach europejskich była znacznie ograniczona. Plusem takiej sytuacji jest oczywiście obecna możliwość sprawdzenia zagranicznych recenzji produktu. Na naszym rynku cena urządzenia wraz z kontrolerem wynosi dokładnie 2249 zł. Trzeba wspomnieć, że na ten moment możemy dokonać zakupu jedynie wersji Wi-Fi, która komponuje się z mniejszą ilością pamięci RAM (6 GB). Razer Edge to handheld oparty na Androidzie, który pod względem konstrukcji jest po prostu smartfonem. Na pokładzie ma jedynie złącze USB typu C, które służy do podłączenia dedykowanego kontrolera Razer Kishi V2 Pro - "udoskonalona" wersja daje użytkownikom do dyspozycji złącze Audio-Jack 3,5 mm. Oczywiście jest też kompatybilna z innymi smartfonami z systemem Android oraz iOS (choć w tym wypadku do kupienia jest wyłączenie wariant bez dopisku Pro). Kontroler będzie możliwy do zakupu również osobno, jednak na ten moment polskie sklepy posiadają w ofercie tylko pakiet składający się z obu urządzeń.

Razer Edge Ekran 6,8" AMOLED 2400 x 1800 px, 144 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1

4 x 1,8 GHz A55 + 3 x 2,42 GHz A78 + 1 x 3 GHz X1 Układ graficzny Adreno 660 (840 MHz) Pamięć RAM 6 GB (Wi-Fi) lub 8 GB (5G) LPDDR5 Pamięć wbudowana 128 GB UFS 3.1 Złącza, porty i sloty USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm (przez kontroler)

Slot na kartę microSD (do 2 TB) Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 / 5G Przedni aparat 5 MP (1080p@60 FPS) Akumulator 5000 mAh Wymiary i waga 260 x 85 x 11 mm / 264 g Preinstalowane oprogramowanie Razer Nexus App, Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now, Steam Link, Epic Launcher oraz Parsec Cena Razer Edge + Kishi V2 Pro - 399 dolarów (2249 zł)

Sama specyfikacja handhelda Razer Edge nie zmieniła się od czasu zapowiedzi. Za procesor odpowiada układ stworzony specjalnie dla tego typu urządzeń - Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, który wydajnościowo plasuje się na poziomie Snapdragona 888. Dopełnia go układ graficzny Adreno 660 oraz 128 GB wbudowanej pamięci flash UFS 3.1. Na uwagę zasługuje fakt, że pamięć możemy rozszerzyć za pomocą slotu na karty microSD. Nie zabrakło nowych standardów łączności Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Najważniejszym aspektem jest tu oczywiście ekran, na który składa się panel AMOLED o przekątnej 6,8-cala, rozdzielczości 2400 x 1800 px i odświeżaniu wynoszącym 144 Hz. Specyfikacja powinna pozwolić na uruchomienie praktycznie każdej gry mobilnej, a dodatkowo możemy liczyć na usługi streamingowe. Fani retro także nie będą zawiedzeni, ponieważ będą mieli sposobność zagrać w tytuły ze starszych konsol dzięki emulacji. Dla wielu osób dużo korzystniejszą (szczególnie dla portfela) opcją będzie zakup samego kontrolera Razer Kishi V2 Pro, z którego można skorzystać w połączeniu z naszym smartfonem - natomiast na to rozwiązanie musimy chwilę poczekać, aż to akcesorium zostanie wprowadzone do sprzedaży w Polsce.

Źródło: Razer