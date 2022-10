Razer Edge 5G - handheld do mobilnego grania złożony z kontrolera Kishi V2 oraz dedykowanej platformy

Ostatnio na rynku pojawia się coraz więcej różnego rodzaju handheldów. Przed miesiącem pisaliśmy chociażby o przenośnej konsolce Logitech G Cloud Gaming Handheld, a dziś przybywamy z wieściami na temat podobnego rozwiązania od marki Razer. Mowa o przygotowanym wraz z firmą Verizon urządzeniu Razer Edge 5G. Handheld pojawi się na rynku już w styczniu przyszłego roku w cenie od 399 dolarów (za model z samym WiFi, bez 5G).

Handheld Razer Edge to tak naprawdę dedykowany kontrolerowi Razer Kishi V2 smartfon, w komplecie ze wspomnianym kontrolerem. Całość wyceniono na 399 dolarów, przy czym sam kontroler to wydatek rzędu 119 dolarów. Czy więc coś takiego jak Razer Edge ma w ogóle sens?

Jeśli chodzi o mobilny gaming, to Razera znamy chociażby z podłączanych do smartfona kontrolerów Kishi. Co ciekawe, Razer Edge także nie będzie pełnoprawnym handheldem w jednej bryle, a jednostką à la smartfon, którą podłączać będziemy właśnie do kontrolera Kishi V2 (w zestawie). Wyświetlacz urządzenia to 6,8-calowy AMOLED o odświeżaniu 144 Hz oraz rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Całość napędza układ Snapdragon G3x Gen 1 (w teorii 3x szybszy niż Snapdragon 720G) oraz 8 GB pamięci LPDDR5 RAM. Nie zabraknie przy tym łączności WiFi w standardzie 6E, łączności Bluetooth w wersji 5.2 oraz łączności 5G (jako opcja).

Konsolka pracuje na systemie Android 12 i waży 400 gramów (łącznie z kontrolerem Kishi V2). Zastosowany tu akumulator o ogniwie 5000 mAh ma wystarczyć na "godziny zabawy". Tak przynajmniej określa sam producent, nie podając przy tym niestety konkretnych liczb. Urządzenie, jak wszystkie tego typu sprzęty, ma służyć graniu w chmurze (NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud itp.), ale także grom mobilnym m.in. ze sklepu Google Play. Na koniec warto dodać, że konsolkę wyposażono w głośniki stereo z THX Spatial Audio, w kamerkę o rozdzielczości 5 MP oraz dwa mikrofony.

Źródło: TechPowerUp