BEAST - zapowiedź polskiego taktycznego RPG napędzanego Unreal Engine 5. Śmiertelna plaga, gotycki klimat i karpackie legendy

Gatunek taktycznych RPG rozrósł się całkiem nieźle, a w ostatnich latach pojawiło się całkiem sporo godnych uwagi tytułów z tego nurtu. Czasem trafiają się pozycje w otoczce postapokaliptycznej, innym razem w jakiejś wariacji Dzikiego Zachodu. Całkiem interesująco wygląda projekt polskiego studia False Prophet. Pierwsze zapowiedzi sięgają okolic bodajże 2020 roku, ale od tego czasu niewiele się działo. Ostatnio ruch pojawił się przy okazji Tokyo Game Show.

BEAST to mroczne, taktyczne RPG w oryginalne otoczce, w którym historia zostaje opowiedziana z perspektywy dwóch stron konfliktu.

Głównym bohaterem tej historii będzie niejaki Anton Sabbados - weteran wojenny, który został powszechnie uznany za zmarłego. Powróciwszy do rodzinnych Karpat, zastaje okolice w chaosie. Wszędzie panoszą się bandyci, a ludność dręczy straszliwa zaraza. Następnie Anton zostaje wezwany przez króla Luriusa, by zebrać armię i odwrócić straszliwy los ojczyzny. W trakcie Tokyo Game Show skupiono się także na postaci Nicolaia - adoptowanego syna Luriusa mającego własne plany na przyszłość krainy, które bynajmniej nie współgrają z ojcowskimi. W niego również będziemy mogli się wcielić w trakcie rozgrywki.

Esencją BEAST są oczywiście taktyczne starcia pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Czyli tradycyjnie zwracać będziemy uwagę na chociażby zdolności członków naszej drużyny, a także odpowiednie wyposażenie w broń zaczepną, miotaną, eliksiry itd., zważając również na otoczenie. W arsenale antybohatera znajdują się też specjalne moce, określane jako system Bestii, mogące odmienić niekorzystny wynik bitwy. Należy jednak na to uważać, gdyż w parze z owymi atutami idzie utrata poczytalności, mogąca na dłuższą metę przynieść poważne konsekwencje. Tytuł napędzany jest Unreal Engine 5, choć na razie nie widać jakiegoś specjalnie wielkiego pożytku z takiego stanu rzeczy. Animacje są dość drewniane, a sama oprawa na kolana nie powala, więc deweloperzy mają sporo do poprawy. Data premiery (wyłącznie na pecety, a konkretnie Steam) wyjściowo została ustalona na przyszły rok, co też zapewne ma szanse zostać przełożone. Na pewno klimat opowieści i zanurzenie się w karpackich legendach może być dużym atutem projektu. Na więcej szczegółów musimy jednak zaczekać.

Źródło: False Prophet (Youtube)