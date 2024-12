AYANEO Retro Mini PC AM01 - kieszonkowa wersja Macintosha otrzymała nowy procesor. Drobny komputer w niskiej cenie

Przedsiębiorstwo AYANEO coraz bardziej rozpycha się również w segmencie miniaturowych komputerów, czego efektem są już dwa sprzęty stylizowane na dawne znane urządzenia. Inspiracją dla omawianej odsłony „AM01” był jeden z pierwszych komputerów od Apple, czyli Macintosh. Marka postanowiła nieco odświeżyć jego podzespoły i teraz możemy go nabyć z lepszym modelem procesora. Co równie istotne - pod względem cenowym jest bardzo przyzwoicie.

AYANEO postanowiło odświeżyć swoją pierwszą wersję małego komputera pod nazwą Retro Mini PC AM01. Teraz urządzenie wyglądające jak filigranowy Macintosh może skorzystać z procesora AMD Ryzen 7 5800U.

Najnowsza seria mini PC od AYANEO została zaprezentowana jeszcze pod koniec 2023 roku, a pierwsze urządzenie przypadło do gustu wielu osobom. Marka opiera się tym razem na sentymencie do retro sprzętów, takich jak wspomniany Macintosh. Pierwotnie komputer mógł skorzystać z mocy dwóch procesorów: AMD Ryzen 3 3200U lub Ryzen 7 5700U. Teraz do tego grona dołącza AMD Ryzen 7 5800U, który jest o 8% szybszy od drugiej z wymienionych pozycji. Wzrost wydajności nie będzie więc zbyt drastyczny, natomiast nowa odsłona jest niewiele droższa od poprzedniej. Do wyboru otrzymamy kilka wariantów, z których najmocniejszy będzie wyposażony w 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR4 oraz 1 TB nośnik SSD na złączu M.2.

AYANEO Retro Mini PC AM01 Procesor AMD Ryzen 3 3200U (2C/4T | 2,6 - 3,5 GHz)

AMD Ryzen 7 5700U (8C/16T | 1,8 - 4,3 GHz)

AMD Ryzen 7 5800U (8C/16T | 1,9 - 4,4 GHz) Układ graficzny Zintegrowany AMD Radeon Graphics Pamięć 8 / 16 GB DDR4 (do 32 GB DDR4)

8 / 16 / 32 GB DDR4 (do 64 GB DDR4) Nośniki pamięci SSD 256 / 512 GB / 1 TB

(1 x M.2 2280 PCIe 3.0, 1 x SATA 3.0) Złącza, porty 1 x HDMI 2.0

1 x USB 2.0 typu A

1 x DisplayPort 1.4

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Port Ethernet (1 Gb/s)

1 x USB 3.2 Gen 1 typu C

3 x USB 3.2 Gen 2 typu A Łączność WiFi 5, Bluetooth 4.2 (M.2 2230)

WiFi 6, Bluetooth 5.2 (M.2 2230) Wymiary 132 x 132 x 60,5 mm Waga 486 g lub 466 g (Barebone) System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Cena AMD Ryzen 3 3200U - 8/256 GB - 787 zł

AMD Ryzen 3 3200U - 16/512 GB - 866 zł

AMD Ryzen 7 5700U (Barebone) - 945 zł

AMD Ryzen 7 5700U - 32 GB / 1 TB - 1657 zł

AMD Ryzen 7 5800U (Barebone) - 1064 zł

AMD Ryzen 7 5800U - 16/512 GB - 1419 zł

AMD Ryzen 7 5800U - 32/512 GB - 1538 zł

AMD Ryzen 7 5800U - 32 GB / 1 TB - 1775 zł

Reszta specyfikacji pozostała praktycznie bez zmian, a więc możemy skorzystać z pokaźnej (jak na tak małe wymiary) liczby różnych portów. W aspekcie łączności bezprzewodowej otrzymamy do dyspozycji moduły Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Najistotniejsza jest tu jednak cena, ponieważ omawiana nowość w wersji bez pamięci RAM i nośnika danych to koszt 1064 zł. Dostawa jest w tym wypadku darmowa, a wysłanie paczek planowane jest na kwiecień 2024 roku. Komputer jest więc całkiem ciekawą opcją w segmencie tych miniaturowych, a jeśli nie pasuje nam stylistyka, to warto spojrzeć na drugi model z dużo wydajniejszymi podzespołami (AMD Ryzen 7 7840HS), którego test ukazał się właśnie na PurePC. W przypadku AYANEO Retro Mini PC AM01 zbiórkę na Indiegogo znajdziemy pod tym adresem.

