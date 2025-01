Awesome Indies from Humble Games - świetnie wycenione zestawy gier od twórców niezależnych. Na co można liczyć tym razem?

Humble Bundle jest obecnie cyfrowym sklepem z grami wideo, jednak oferuje on coś, co nie często można znaleźć na innych platformach. Niegdyś udostępniał on produkcje niezależne w pakietach, gdzie to gracz mógł określić kwotę, jaką chce zapłacić za wszystkie gry. Zyski były dzielone pomiędzy twórców, a także przeznaczane na wybrane cele charytatywne. Obecna paczka gier zawiera w sobie sporo gier typu indie i to w bardzo korzystnych cenach.

Cyfrowy sklep Humble Bundle udostępnił kolejne paczki gier, które możemy nabyć za określone kwoty. Aktualna oferta ponownie obejmuje świetne produkcje niezależnych twórców.

Dzisiejszy Humble Bundle różni się nieco od swojego pierwowzoru, natomiast sam zamysł i koncepcja pozostały takie same. W sklepie znajdziemy stałą ofertę gier, obok oferowanych cyklicznie pakietów. Obecna edycja opiera się na trzech progach cenowych, które są wyszczególnione w tabelce. Natomiast warto podkreślić, że jeśli zdecydujemy się wpłacić najmniejszą możliwą kwotę, otrzymamy jedynie 3 gry oraz kupon. Analogicznie każdy droższy pakiet doda więcej pozycji do tego tańszego. Przy wydaniu kwoty około 22 zł możemy liczyć na ciekawą grę pt. Ring of Pain, która opiera się na połączeniu kilku gatunków: karcianki, gry typu roquelike oraz dungeon crawlera. Jej ocena na Metacritic (PC) to 7,4/10. Kolejnym tytułem jest Ikenfell - gra RPG z systemem turowym, w którą z pewnością warto zagrać z uwagi na ocenę 7,5/10 na Metacritic (PC). Do grona turowych RPG dołączy też Fae Tactics (6,5/10, PC). Dodatkowo otrzymamy kupon, który zaoferuje nam zakup gry Signalis z 25 procentową zniżką.

Dostępne gry (kolejny próg cenowy dodaje wymienione gry do niższych pakietów) 4,66 euro (~22 zł) Ring of Pain, Ikenfell, Fae Tactics + kupon ze zniżką (25%) na grę Signalis 9,23 euro (~43 zł) Archvale, Flynn: Son of Crimson, Unsighted, Void Bastards 13,06 euro (~ 60zł) Dodgeball Academia, Moonscars, The Wild at Heart

Kwota niemal 43 zł dodaje do zestawu cztery kolejne gry. Wartym wspomnienia będzie z pewnością Archvale (7,2/10, PC) - gra z pogranicza gatunku bullet hell i przygodówek, która zawiera niektóre elementy znane z tytułów RPG. Flynn: Son of Crimson (7,2/10, PC) to z kolei platformówka połączona nieco z mechanikami gier typu metroidvania. Następną pozycją jest Unsighted (7,8/10, PC) - produkcja nastawiona na dość dynamiczną akcję, w której znajdziemy także sporo z gatunku RPG. Fani strzelanek mogą się cieszyć, albowiem w pakiecie znalazło się Void Bastards (7,4/10, PC). Płynnie przechodzimy do kwoty zbliżonej do 60 zł. W tym progu możemy liczyć na Dodgeball Academia (8,2/10, PC), The Wild at Heart (7,4/10, PC) oraz kolejną metroidvanię - Moonscars (6,3/10, PC). W celu zakupu poszczególnych zestawów musimy się udać pod ten adres.

Źródło: Humble Bundle