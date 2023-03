Humble Bundle - niemal 70 gier w nowym pakiecie. Zyski będą przeznaczone na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Serwis Humble Bundle regularnie oferuje ciekawe pakiety gier, na kupnie których można zaoszczędzić dużo pieniędzy. Dodatkową zaletą jest też to, że część zysków trafia na cel charytatywny. Ostatnio gracze otrzymali możliwość kupna pakietu, z którego wpływy zostaną w całości przekazane na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Nabywcy otrzymają prawie 70 gier. Nie brakuje kilku głośnych tytułów, ale to aspekt charytatywny wysuwa się w tym przypadku na pierwszy plan.

W serwisie Humble Bundle można nabyć pakiet gier warty łącznie około 1000 euro. Całość zysków zostanie przekazana na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

Flagowym tytułem najnowszej oferty jest bardzo świeża gra Gotham Knights. Choć nie jest to pozycja tak dobra jak produkcje z serii Batman Arkham, to wciąż jest smakowitym kąskiem dla fanów uniwersum DC. Uwagę przyciąga także polski Ghostrunner. Gra co prawda w przeszłości była już oferowana w ramach subskrypcji Amazon Prime, ale z pewnością nie każdy skorzystał z tej okazji. Innym głośnym tytułem, który wchodzi w skład pakietu, jest bardzo docenione przez graczy RPG – Pathfinder Kingmaker: Enhanced Plus Edition. Wbrew nazwie, jest to tylko podstawowa wersja pozbawiona płatnych DLC, ale i tak powinna dostarczyć nawet ponad 100 godzin zabawy. Miłośników taktycznych pojedynków z pewnością ucieszy XCOM 2. Produkcja była, co prawda, rozdawana kiedyś za darmo przez Epic Games Store, ale nie w wersji steamowej. Z głośniejszych tytułów należy wymienić także PayDay 2, które trafi do osób ceniących sobie kooperację. Nie zabrakło również obu części legendarnej serii System Shock.

W pakiecie znalazło się ponadto bardzo dużo mniejszych gier. Na szczególną uwagę zasługują Euro Truck Simulator 2, Mount & Blade: Warband, retro strzelanka Into The Pit czy bazująca na dziełach Lovecrafta, bardzo klimatyczna produkcja Stygian: Reign of the Old Ones. Znajdziemy też tutaj polskie gry - 911 Operator i Lust from Beyond – M Edition. Wiele z tytułów zawartych w pakiecie zostało wyprodukowanych w Turcji. W skład 72 pozycji wchodzą także podręczniki do stołowej gry RPG Starfinder oraz komiksy sci-fi Briana K. Vaughana z serii Saga. Za całość trzeba zapłacić niemało, bo minimum 28,03 euro (co przekłada się na nieco ponad 130 zł), ale trzeba pamiętać o tym, że nawet samo Gotham Knights w oferowanych ostatnio promocjach kosztowało około 25 euro. Należy też jeszcze raz podkreślić, że 100% zysków zostanie przeznaczone na rzecz ofiar niedawnego trzęsienia ziemi, a łączna wartość pakietu poza promocjami sięga 1000 euro.

Źródło: Humble Bundle