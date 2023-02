Tomb Raider Reloaded - pierwsza gra typu roguelike w serii. Dostępna tylko na urządzeniach mobilnych

10 lat temu studio Crystal Dynamics uraczyło nas wstępem do nowej trylogii Tomb Raider. Choć nie brakło kilku głosów rozczarowania, to trzy ostatnie gry wydane przez Square Enix okazały się być całkiem niezłymi, wciągającymi grami akcji. Trylogię zakończono na Shadow of the Tomb Raider w 2018 roku i odtąd słuch o Larze Croft jakby zaginął. Dziś wracamy z informacją na temat tego uniwersum, choć może się okazać, że nie będzie ona szczególnie radosna dla wielu graczy. Pani archeolog pojawi się bowiem tym razem na smartfonach.

Tomb Raider Reloaded, mobilna gra od Emerald City Games, miała się początkowo pojawić już dwa lata temu. Jednak dziś możemy być już pewni, że kolejnych przesunięć nie będzie. Zagramy dokładnie 14. lutego tego roku.

Głosy sprzed kilku ładnych lat sugerujące, że bardzo duża część programistów będzie próbowała przenieść komputerowy gaming do gamingu mobilnego okazały się - czy tego chcemy, czy nie - prawdą. Dla niektórych to wielkie nieporozumienie i zgroza, niemniej liczby mówią same za siebie: graczy mobilnych przybywa, a więc producenci widząc popyt inwestują właśnie w tę gałąź rozrywki. Tym razem na urządzenia mobilne przeniesiona zostanie słynna pani archeolog, której historia sięga końcówki lat 90. XX. wieku i pierwszego PlayStation. Owe "przeniesienie" odbędzie się za sprawą samego Square Enix (wydawca) oraz Emerald City Games (producent).

Tomb Raider Reloaded, bo tak nazwano mobilne przygody Lary Croft, pojawi się na naszych smartfonach już 14, lutego tego roku, jednak już teraz, zarówno w repozytorium Google Play jak i App Store można dokonywać wstępnej rejestracji, która zapewni nam następnie unikalną, cyfrową broń (dwa legendarne, złote pistolety Lary). Co więcej, osoby, które subskrybują platformę Netflix, otrzymają dostęp do gry za darmo. Tomb Raider Reloaded będzie tytułem akcji z widokiem top-down i elementami roguelike. Nie zabraknie tu sekcji zręcznościowych oraz logicznych (proste zagadki środowiskowe). Podczas zabawy natrafiać będziemy także na różnego rodzaju znajdźki, mające na celu ulepszanie postaci, jak i ekwipunku. Gra charakteryzuje się kreskówkową stylistyką i przeznaczona jest tylko dla pojedynczego gracza. Jest także darmowa (choć oczywiście można się spodziewać mikropłatności).

