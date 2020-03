Jabra Evolve2 - trzy nowe modele słuchawek kierowane do biznesu

Jabra przedstawiła nową linię słuchawek Evolve2. Evolve2 to kolejna generacja Evolve, czyli zestawów słuchawkowych UC, które pomagają zwiększać wydajność w pracy. Nowy asortyment obejmuje urządzenia Evolve2 85, Evolve2 65 i Evolve2 40. Zestawy słuchawkowe współpracują ze wszystkimi wiodącymi platformami UC, a także posiadają certyfikat Microsoft Teams. Model Evolve2 85 wyposażony w technologię aktywnej redukcji hałasu, ma usuwać o 50% więcej szumu z otoczenia dzięki Digital Hybrid Active Noise Cancellation oraz dzięki specjalnej konstrukcji słuchawek. Zdaniem producenta, cała seria Evolve2 to również o 40% lepsza transmisja dźwięku i dwukrotnie większa efektywność transmisji głosu (w modeli Evolve2 85 odpowiada za to aż dziesięć mikrofonów).

Oprócz zwiększania koncentracji, seria Evolve2 ma zajmować się kolejnym kluczowym powodem utrzymującego się problemu z wydajnością: potrzebą monitorowania i analizy całego ekosystemu UC w firmie w celu zapewnienia stabilnych i wysokiej jakość połączeń UC. Evolve2 integruje się z wiodącymi dostawcami oprogramowania/monitoringu, aby umożliwić dyrektorom IT i innym decydentom analizę wydajności każdego zestawu słuchawkowego Jabra i szybkie zidentyfikowanie głównej przyczyny występowania niskiej jakości połączeń, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane routerem Wi-Fi, infrastrukturą UC, czy indywidualnymi ustawieniami zestawu słuchawkowego użytkownika. Co więcej, oprogramowanie Jabra Xpress umożliwia łatwe i bezpieczne zarządzanie zestawami słuchawkowymi umożliwiając aktualizację oprogramowania układowego i wdrażanie nowych funkcji, jednocześnie ułatwiając życie działowi IT.

Evolve2 85 to w pełni cyfrowy zestaw słuchawkowy, który - w porównaniu z linią Evolve - zapewnia o 50% lepszą redukcję szumów dzięki Digital Hybrid ANC, a ponadto został wyposażony w izolujące hałas poduszki nauszne z pianką pamięci. Jakość połączeń głosowych napędza o 40% lepsza transmisja dźwięku i dwukrotnie wyższa wydajność transmisji głosu. Wyraźny nacisk położony więc został na głos użytkownika. Jakość jego brzmienia zapewnia 10 mikrofonów i ANC, które ma się sprawdzić podczas prowadzenia rozmów w najbardziej nieprzyjaznym otoczeniu. Produkty Jabra z linii Evolve2 posiadają 360-stopniową widoczność diody zajętości na obu słuchawkach dla wyraźnego zasygnalizowania trybu koncentracji podczas wykonywania indywidualnej pracy. Ponadto bezprzewodowe zestawy słuchawkowe można podłączyć do wszystkich urządzeń mobilnych znajdujących się w zasięgu. W tym przypadku aplikacja Jabra Sound + zapewnia spersonalizowane brzmienie.

Gama Evolve2 obejmuje trzy zestawy słuchawkowe:

Jabra Evolve2 85 oferuje Digital Hybrid ANC i dysponuje łącznie dziesięcioma mikrofonami, z czego dwa znajdują się w zintegrowanym ramieniu wysięgnika i osiem w nausznikach. Użytkownicy mogą cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem z żywotnością baterii wynoszącą aż do 37 godzin, 40 mm przetwornikami oraz zintegrowaną diodą zajętości z widocznością 360 stopni na obu słuchawkach.

Jabra Evolve2 65 został wyposażony w trzy mikrofony, z których dwa znajdują się w ramieniu wysięgnika, a jeden w prawym uchu. Zestaw słuchawkowy oferuje do 37 godzin pracy na baterii i trzykrotnie lepszy rzeczywisty zasięg bezprzewodowy niż jego poprzednik, Evolve 65.

Jabra Evolve2 40 to wariant przewodowy, który oferuje taki sam komfort, trwałość i wrażenia z użytkowania jak Evolve2 65.

Modele Evolve2 85 i Evolve2 65 posiadają w zestawie Jabra Link 380, nowy adapter BT Jabra (tzw. dongle), dostępny w wersji USB-C lub USB-A. Produkty z linii Evolve2 dedykowane dla Microsoft Teams posiadają przyciski, które umożliwiają natychmiastowe nawiązanie połączenia ze współpracownikami i prowadzenie spotkań. Specjalna dioda zajętości LED sygnalizuje różne sytuacje, takie jak np. nieodebrane połączenie czy zaległe spotkanie. Linia Jabra Evolve2 dostępna będzie od kwietnia 2020 r. w ofercie wybranych sprzedawców detalicznych. Evolve2 85 i Evolve2 65 dostępne będą w dwóch kolorach: czarnym i beżowym. Evolve2 40 dostępny będzie wyłącznie w kolorze czarnym.

Ceny modeli Jabra Evolve2 85, Jabra Evolve2 65 i Jabra Evolve2 40:

Evolve2 85 STEREO 449 € (489 € z bazą do ładowania) - ~2043 zł / 2225 zł

Evolve2 65 STEREO 209 € (249 € z bazą do ładowania) - ~951 zł / 1133 zł

Evolve2 65 MONO 199 € (239 € z bazą do ładowania) - ~905 zł / 1087 zł

Evolve2 40 STEREO 119 € - ~541 zł

Evolve2 40 MONO 109 € - ~496 zł

