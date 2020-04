ASUS Zenbook 14 z AMD Ryzen 7 4700U oraz GeForce MX350

Zaraz po Nowym Roku, jeszcze z początku stycznia pojawiły się sygnały, że ASUS planuje wydać nowe ultrabooki z linii Zenbook, które byłyby wyposażone w układy AMD Ryzen serii 4000. Początkowo sądziliśmy, iż zapowiedź nastąpi jeszcze w trakcie targów CES, co jednak się nie wydarzyło. Później temat ucichł całkowicie, a firma skupiła się na promowaniu gamingowych notebooków TUF Gaming A15 / A17 oraz ROG Zephyrus G14 oraz ROG Zephyrus G15. Tymczasem w bazie programu 3DMark odnaleziono omawianego Zenbooka 14 (prawdopodobnie chodzi o model z oznaczeniem UX434IQ), który wyposażono nie tylko w 8-rdzeniowy układ APU AMD Ryzen 7 4700U ale także dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce MX350. Testy w benchmarku wskazują, że sprzęt wkrótce może zostać zaprezentowany.

Obecnie informacji na temat urządzenia jest bardzo mało, aczkolwiek Zenbook 14 (UX434IQ) należy do tej samej serii co UX434, toteż wiele cech pomiędzy poszczególnymi modelami będzie tożsamych. Główną różnicą jest zastosowanie APU Renoir zamiast procesorów Intel Comet Lake-U. W tym konkretnym wypadku otrzymamy jednostkę 8-rdzeniową i 8-wątkową AMD Ryzen 7 4700U. Jak widać, układ będzie pozbawiony wsparcia dla SMT. Pomimo obecności 8 fizycznych rdzeni w monolitycznym bloku, TDP pozostaje na niezmiennym poziomie 15W. APU posiada także zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics z 7 blokami CU oraz taktowaniem na poziomie 1600 MHz.

Co ciekawe, w stosunku do wcześniejszych przecieków, nowe testy w bazie 3DMark wskazują, że laptop będzie dodatkowo wyposażony w dedykowaną kartę NVIDIA GeForce MX350. Układ ten jest trochę mocniejszy od poprzednika z racji wykorzystania rdzenia Pascal GP107 (ten sam co w GeForce GTX 1050, tyle że z przyciętą magistralą do 64-bitów). Taki zestaw może już zaoferować całkiem niezłą wydajność w smukłej obudowie. Sprzęt posiada także 16 GB RAM, jednak wpis w 3DMark nie podaje konkretnie z jakim typem pamięci mamy do czynienia. Ponadto testowany ASUS Zenbook 14 ma na pokładzie 1 TB nośnik SSD Samsung PM981 oraz system Windows 10 Home. Wpis w bazie 3DMark sugeruje, że tajwański producent może się już przymierzać do oficjalnej prezentacji nowych urządzeń z linii Zenbook.

