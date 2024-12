ASUS ROG Strix G16 (2025) - Niektóre wersje notebooka do gier otrzymają procesory AMD Ryzen 9000HX Fire Range

Podczas targów CES 2025 w Las Vegas powinniśmy zobaczyć nie tylko nowe karty graficzne, ale również notebooki do gier oraz pracy kreatywnej, wykorzystujące podzespoły nowej generacji. Mowa zarówno o układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU, jak również procesorach - tych od Intela i tych od AMD. Spodziewamy się, że większość laptopów będzie oparta o układy Intel Arrow Lake-HX, ale nie zabraknie także propozycji z procesorami AMD Ryzen. Jednym z takich laptopów będzie ASUS ROG Strix G16 (2025).

Wygląda na to, że niektóre warianty laptopa ASUS ROG Strix G16 (2025) będą wyposażone w procesory AMD Ryzen 9000HX z serii Fire Range. Mowa o de facto desktopowych jednostkach Granite Ridge (Zen 5), tyle że przeniesionych i zoptymalizowanych pod niestandardowe płyty główne w laptopach.

W bazie programu GeekBench AI (którego wyniki w tym konkretnym przypadku nie są jednak dla nas specjalnie interesujące) pojawił się notebook ASUS ROG Strix G16 z oznaczeniem G614FH. To nowa wersja laptopa, której debiut nastąpi w 2025 roku. Urządzenie to zostało wyposażone w 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen o oznaczeniu 100-000001028-42_Y. Jest to oczywiście wersja inżynieryjna, zatem dokładna nomenklatura nie została jeszcze ujawniona. To co już jednak wiemy, to to że mowa w tym wypadku o układzie z serii Fire Range, a więc następy Dragon Range - Ryzenów 7045HX. Są to procesory de facto desktopowe, które zostały przeniesione do obudowy typu BGA i dostosowane do płyt głównych w notebookach.

Biorąc pod uwagę, że mowa o 16-rdzeniowym procesorze, jest to zapewne następca AMD Ryzen 9 7945HX. Nowsza wersja, patrząc na dotychczasowe nazewnictwo, powinna być w teorii określona jako Ryzen 9 9945HX (mikroarchitektura Zen 5). Niestety więcej szczegółów jeszcze nie znamy (zapewne poznamy je na konferencji AMD w trakcie targów CES 2025), ale mamy przynajmniej pierwszy dowód, że pojawią się również nowe laptopy z desktopowymi procesorami Zen 5, zoptymalizowanymi pod notebooki. O wariantach z 3D V-Cache wiemy tylko tyle, że te również powinny pojawić się w laptopach w 2025 roku.

