ASUS ROG Maximus XIII Hero - powstał nietypowy wariant topowej płyty głównej ze slotami na pamięć DDR4 SO-DIMM

Wielkie firmy zajmujące się produkowaniem i opracowywaniem komponentów komputerowych mają na swoim koncie nie tylko produkty widniejące w sklepach, ale również ciekawe prototypy, które umożliwiają inżynierom odkrywanie lub testowanie nowych rozwiązań. Z wiadomych względów producenci nie chwalą się nimi, jednak gdy już pojawiają się informacje na ich temat, zazwyczaj prototypy te budzą spore zainteresowanie. Można zatem założyć, że podobnie będzie w przypadku tytułowego wariantu płyty głównej.

Nieczęsto widzi się tak wyglądającą płytą główną z najwyższej półki. Platforma ta zapewne powstała na potrzeby firmy Kingston lub jej oddziału blisko współpracującego z ASUS-em. Najprawdopodobniej służyła do testów fabrycznie podkręconych pamięci RAM SO-DIMM.

ASUS ROG Maximus XIII Hero to płyta główna z absolutnie najwyższej półki, która jednak najlepsze lata ma już za sobą. Warto wiedzieć, że została ona wyposażona w dosyć krótko "obowiązujące" gniazdo LGA-1200, a to oznacza, że obsługuje jedynie procesory Intel Core 10. i 11. generacji. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia nietypowego prototypu tej płyty. Jak się okazuje, zamiast klasycznych czterech slotów na pamięć RAM DDR4, mamy tutaj sloty na moduły DDR4 w formacie SO-DIMM. Krótko mówiąc, płyta główna przystosowana została do obsługi pamięci RAM dla laptopów. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się dosyć ciekawie.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że płyta jest pozbawiona radiatorów na porty PCIe czy moduły audio. Inne opublikowane zdjęcia przedstawiają uruchomioną platformę zbudowanę na tej płycie. Jak widać na poniższych zdjęciach, całość współpracuje z procesorem Intel Core i5-10600K i pamięciami DDR4-2133 MHz przy napięciu 1,2 V. Podczas bootowania pojawia się logo Kingston Fury, a to może prowadzić do wniosku, że płyta powstała na potrzeby firmy Kingston lub jej oddziału blisko współpracującego z ASUS-em. Najprawdopodobniej służyła ona do testów fabrycznie podkręconych pamięci RAM SO-DIMM.

Źródło: @wnxod, VideoCardz