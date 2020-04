ASUS potwierdza istnienie mobilnego GeForce RTX 2060 SUPER

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was na łamach PurePC o prezentacji nowych mobilnych kart graficznych od NVIDII oraz procesorów Intel Comet Lake-H. Wygląda jednak na to, że to nie koniec nowości jakie Zieloni przygotowali na najbliższe miesiące dla rynku laptopów. Jeden z największych partnerów Amerykanów w postaci ASUSa zdradził, że NVIDIA ma jeszcze jednego asa w rękawie. Mowa o kolejnym członku rodziny SUPER, czyli modelu GeForce RTX 2060 SUPER. Podobnie jak w przypadku GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER mowa o zmienionej specyfikacji, cechującej się większą liczbą rdzeni CUDA i wyższymi zegarami. Tym jednak razem zmianie uległa również pojemność pamięci VRAM.

Mobilne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER otrzymają aż 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 zamiast dotychczasowych 6 GB.

Zagraniczny serwis VideoCardz przedstawił ciekawy slajd pochodzący od tajwańskiej firmy ASUS. Wymienione na nim są wszystkie z zaprezentowanych wczoraj mobilnych układów NVIDIA RTX SUPER, czyli modele GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER ale również... niezapowiedziany GeForce RTX 2060 SUPER! Mowa oczywiście o architekturze Turing, a GPU ma dysponować 2176 rdzeniami CUDA i zegarem 1306 MHz bazowo oraz 1485 MHz w trybie Boost. Dla porównania zwykły mobilny GeForce RTX 2060 to 1920 rdzeni CUDA przy zegarach 960 MHz i 1200 MHz, zaś desktopowy RTX 2060 SUPER z lipca 2019 roku to 2176 rdzeni CUDA przy taktowaniach wynoszących kolejno 1370 MHz i 1650 MHz.

Zwiększenie jednostek SP oraz wyższe zegary to nie koniec nowości w mobilnym GeForce RTX 2060 SUPER. Nowy układ graficzny ma również dysponować większą pamięcią VRAM, czyli 8 GB GDDR6 na 256-bitowej szynie danych zamiast dotychczasowych 6 GB GDDR6 na 192-bitowej szynie danych. To jednak wszystko, czego możemy dowiedzieć się z jednego slajdu. Data dostępności omawianego mobilnego układu graficznego od NVIDII pozostaje niestety nieznana. Nie może być to jednak odległy termin, bowiem w sieci pojawiały się już testy laptopów z kartą o takiej specyfikacji, o czym zresztą pisaliśmy na PurePC w lutym bieżącego roku (KLIK!).

Źródło: VideoCardz