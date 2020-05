ASUS B550 - Przegląd płyt głównych dla AMD Ryzen 3000

Topowe chipsety zarówno od Intela, jak i AMD zawsze przyciągają uwagę konsumentów. To właśnie one dostają najwięcej funkcji oraz wspierają najnowsze standardy i technologie, a producenci najbardziej przykładają się do projektu laminatu i oprogramowania. Tym samym są one jednak zawsze najdroższe. Nic więc dziwnego, że sporo osób po przeczytaniu testów decyduje się na średni segment, gdzie w dużo niższej cenie dostajemy niewiele mniej. Dzisiaj pochylimy się nad ofertą ASUSa w postaci płyt głównych z chipsetem AMD B550. Mimo niższej ceny obsługują one najnowszy standard PCI Express 4.0, zarówno dla kart graficznych, jak i nośników półprzewodnikowych. A wszystko to bez dodatkowego wentylatora.

ASUS przygotował 10 płyt głównych z chipsetem AMD B550. Mowa o zwykłym ATX, nieco mniejszym Micro ATX, jak i kompaktowym Mini ITX.

Chociaż płyty główne z chipsetem AMD X570 wzbudziły spore zainteresowanie na rynku, to większości konsumentów wystarczą dużo tańsze platformy. Producenci pochwalili się wreszcie swoimi modelami z układem logiki AMD B550, który również obsługuje standard PCI Express 4.0 dla kart rozszerzeń i nośników danych. Tajwański gigant w postaci ASUSa przygotował aż 10 różnych płyt głównych - sześć w standardzie ATX, cztery w formacie Micro ATX oraz jedną typu Mini ITX, które podzielono na serie ROG, TUF oraz Prime. Gdzie pierwsza z rodzin będzie najbardziej rozbudowana, ale zarazem najdroższa, TUF ma być wyważony, zaś Prime najprostszy i najtańszy. Warto jednak zaznaczyć, że część z opisywanych modeli różni się od siebie tylko obecnością lub brakiem zintegrowanej karty WiFi 6 od łączności bezprzewodowej.

ASUS ROG Strix B550-E Gaming

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: 14+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty, 4400+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 2

PCI-Express 3.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x1: 2

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 G

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: Tak, Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1

Podświetlenie LED: Tak

Panel I/O: Przycisk Flash BIOS FlashBack, dwa USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, RJ-45, HDMI, DisplayPort, złącza antenowe, sześć złącz audio

Dodatkowo: ekran POST, radiatory dla SSD M.2, wzmocnione sloty PCIe

ASUS ROG Strix B550-F Gaming (WiFi)

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: 12+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty, 4400+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 G

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: (tylko w wersji "WiFi") WiFi 6 + Bluetooth 5.1

Podświetlenie LED: Tak

Panel I/O: Przycisk Flash BIOS FlashBack, po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A i C, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, RJ-45, HDMI, DisplayPort, sześć złącz audio, złącza antenowe (w wersji WiFi)

Dodatkowo: radiatory dla SSD M.2, wzmocnione sloty PCIe

ASUS ROG Strix B550-I Gaming

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: 8+2

Format: Mini ITX

Pamięci RAM: 2 sloty, 5100+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s:4

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 0

PCI-Express 3.0 x1: 0

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 G

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: Tak, Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1

Podświetlenie LED: brak

Panel I/O: HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1, po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A i C, złącza antenowe, cztery złącza audio

Dodatkowo: radiator dla SSD M.2, wzmocniony slot PCIe

ASUS TUF Gaming B550-PLUS

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: 8+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty, 4400+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Realtek RTL8125B 2.5 G

Układ dźwiękowy: Realtek S1200A

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: Tak

Panel I/O: Po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A i C, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, przycisk BIOS FlashBack, RJ-45, HDMI, Display Port, sześć złącz audio

Dodatkowo: radiator dla SSD M.2, wzmocniony slot PCIe

ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: brak danych

Format: Micro ATX

Pamięci RAM: 4 sloty, 4400+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 4

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x1: 1

Układ sieciowy: Realtek RTL8125B 2.5 G

Układ dźwiękowy: Realtek S1200A

Karta WiFi: (tylko w wersji "WiFi") WiFi 6 + Bluetooth 5.1

Podświetlenie LED: Tak

Panel I/O: PS/2 typu combo, dwa USB 2.0, cztery USB 3.2 Gen 1, przycisk BIOS FlashBack, HDMI, DisplayPort, RJ-45, po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A i C, sześć złącz audio, (opcjonalnie) złącza antenowe

Dodatkowo: radiator dla SSD M.2, wzmocniony slot PCIe

ASUS Prime B550-Plus

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: brak danych

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty, 4400+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Realtek RTL8111H 1 G

Układ dźwiękowy: Realtek ALC 887

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: brak

Panel I/O: Po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A i C, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, RJ-45, HDMI, DisplayPort, sześć złącz audio

Dodatkowo: wzmocniony slot PCIe

ASUS Prime B550M-A Wi-Fi

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: brak danych

Format: Micro ATX

Pamięci RAM: 4 sloty, 4400+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 4

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 0

PCI-Express 3.0 x1: 2

Układ sieciowy: Realtek RTL8111H 1 G

Układ dźwiękowy: Realtek ALC 887

Karta WiFi: Tak, WiFi 6 + Bluetooth 5.1

Podświetlenie LED: brak

Panel I/O: brak danych

Dodatkowo: brak

ASUS Prime B550M-K

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: brak danych

Format: Micro ATX

Pamięci RAM: 4 sloty, 4400+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 4

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 0

PCI-Express 3.0 x1: 2

Układ sieciowy: Realtek 8111H 1 G

Układ dźwiękowy: Realtek ALC 887

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: brak

Panel I/O: brak danych

Dodatkowo: brak

Źródło: ASUS