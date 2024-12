Assassin's Creed Syndicate do wzięcia za darmo, ale przez ograniczony czas. Warto się więc pospieszyć

Francuska korporacja ma nie lada prezent dla użytkowników platformy Ubisoft Connect. Na wspomnianą platformę "wjechała" właśnie darmowa gra z 2015 roku, a mianowicie Assassin's Creed: Syndicate. Cyfrową wersję na PC można odebrać do 6 grudnia, do godziny 16:00, a więc zdecydowanie warto się pospieszyć, aby nie przegapić okazji. Regularna ceny gry na PC wynosi wciąż około 160 złotych, zaś jej oceny na platformie Metacritic to 74/100 oraz 6,9/10 odpowiednio od recenzentów i graczy.

Syndicate to dziewiąta pełnoprawna gra z serii Assassin’s Creed, rozpoczętej przez firmę Ubisoft w 2007 roku. Jak zwykle, mamy do czynienia z trzecioosobową grą akcji, która zawiera także elementy charakterystyczne dla skradanek i gatunku action-adventure. Wydarzenia ponownie rozgrywają się w otwartym, sandboksowym świecie, a fabuła kontynuuje opowieść o fikcyjnym konflikcie Asasynów i Templariuszy, toczącym się w wiernie oddanych historycznych realiach. Tym razem akcja toczy się w Londynie w epoce wiktoriańskiej, a dokładniej w roku 1868.

Motywem przewodnim w Assassin’s Creed: Syndicate uczyniono rewolucję przemysłową i związane z nią konsekwencje społeczne – wyzysk robotników ściągających tłumnie do stolicy imperium brytyjskiego w poszukiwaniu lepszej przyszłości, a kończących jako bez mała niewolnicy kapitalistów. Sytuacja zmienia się, gdy opiekę nad tym środowiskiem (a zwłaszcza formującym się w jego obrębie światkiem przestępczym) roztaczają Asasyni. Jednym z nich jest Jacob Frye – zapalczywy młodzieniec, lubiący bitki i mocne napitki, który ma za zadanie wzniecić robotnicze powstanie przeciwko uciskowi, będące zarazem formą wypowiedzenia na nowo wojny Templariuszom. Aby odebrać grę trzeba przejść pod ten adres, a następnie zalogować się na swoim koncie Ubisoft Connect. Grę można odebrać opcjonalnie także z poziomu launchera.

