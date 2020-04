Assassin's Creed II od dziś za darmo w Uplay. Warto się pospieszyć

O tym, że druga, uważana przez wielu za najlepszą (z klasycznych) część serii Assassin's Creed, będzie dostępna za darmo, sieć donosiła już kilka dni temu. Od tego czasu wielu mogło jednak zapomnieć o wspomnianym rozdawnictwie, toteż PurePC pisze o nim dokładnie tego samego dnia, kiedy ono startuje. Ubisoftowe Assassin's Creed II ma być bowiem dostępne za darmo już dziś na platformie Uplay. Na czas pisania newsa (9:45), tytuł w wersji standardowej wciąż kosztuje 39,90 zł, niemniej w ciągu dnia wszystko ma się zmienić, a odebrany tytuł zostanie w naszej uplay'owej bibliotece już na zawsze. Nieoficjalnie mówi się, że okazja potrwa do 17 kwietnia, więc warto nie zwlekać z przypisaniem pozycji do swojego konta.

Prawdopodobnie już dziś będziemy mieli do czynienia z rozdawnictwem gry Assassin's Creed II, ale także z przecenami na tytuły Assassin's Creed: Brotherhood i Revelations. Wszystko to w sklepie Uplay.



Tytuł po raz pierwszy pojawił się w listopadzie 2009 na konsolach Xbox 360 oraz PlayStation 3, a w rok później na pecetach. Popularność tej odsłony sprawiła, że w 2016 roku doczekaliśmy się też edycji na Xboxa One oraz PlayStation 4.

Kilka dni temu niemiecki serwis Mydealz zamieścił informację dotyczącą darmowego Assassin's Creed II. Bazowała ona na pewnym tweecie, który znajdziecie poniżej. Ze screenu zamieszczonego w poście wynika, że będziemy mieli do czynienia nie tylko z rozdawnictwem Assassin's Creed II, ale także z przecenami na tytuły Assassin's Creed: Brotherhood i Assassin's Creed: Revelations. Zaznaczam jednak, że wciąż istnieje cień szansy, że informacja się nie potwierdzi, choć wydaje się, iż jest wysoce prawdopodobna. Warto więc mieć dziś oko na aplikację Uplay a także na TEN adres.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020

Assassin's Creed II to kontynuacja wydanej w 2007 roku gry akcji Assassin's Creed. Opracowaniem sequela ponownie zajęło się należące do koncernu Ubisoft studio deweloperskie w Montrealu. Fabuła Assassin's Creed II przedstawia dalsze perypetie Desmonda Milesa. Protagoniście udało się uciec z siedziby Abstergo Industries w towarzystwie Lucy Stillman i jej przyjaciół – Shauna oraz Rebecci. Bohaterowie trafiają do kryjówki zaopatrzonej w udoskonaloną wersję Animusa. Nie mając innego wyjścia, Desmond po raz kolejny zanurza się we wspomnieniach swoich przodków.

Źródło: Twitter