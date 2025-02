Arctic rozszerza portfolio wentylatorów z serii P. Niedrogie propozycje dla małych obudów PC i serwerów NAS

Arctic od lat cieszy się renomą producenta przystępnych cenowo wentylatorów i wydajnych systemów chłodzenia AiO, które zdobyły uznanie dzięki bardzo dobrej relacji ceny do wydajności. Najnowsze modele z serii P doskonale wpisują się w tę tradycję, oferując solidne parametry, długą żywotność i atrakcyjną cenę – zatem to, czego można oczekiwać od niepisanego lidera w tej kategorii, mimo że wentylatory o rozmiarze 92 mm stanowią obecnie bardziej niszowy segment rynku.

Arctic rozszerza portfolio wentylatorów z serii P o modele o szerokości 92 mm, które zostały zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników. Odnajdą się m.in. w małych obudowach PC i serwerach NAS.

Arctic wprowadził na rynek cztery nowe modele wentylatorów z serii P o szerokości 92 mm, które zostały zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników. W skład nowości wchodzą modele: P9 Max, P9 PWM PST i jego wariant P9 PWM PST CO oraz P9 Silent. Wszystkie wentylatory startują przy napięciu około 5 V i wykorzystują łożyska FDB (Fluid Dynamic Bearing), z wyjątkiem modelu P9 PWM PST CO, który został wyposażony w podwójne łożysko kulowe. Model P9 Max wyróżnia się najwyższą wydajnością, oferując zakres prędkości od 450 RPM do 4300 RPM. Dodatkowo posiada przewód PWM o długości 400 mm. Modele P9 PWM PST oraz P9 PWM PST CO mają identyczne parametry techniczne, ale różnią się typem łożysk. Oba te wentylatory wspierają PST (PWM Sharing Technology), które umożliwia podłączenie drugiego wentylatora do tego samego obwodu sterowania.

Arctic P9 Max Arctic P9 PWM PST Arctic P9 PWM

PST CO Arctic P9 Silent Szerokość 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm Grubość 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm Minimalna prędkość obrotowa 450 RPM 200 RPM 200 RPM Brak danych Maksymalna prędkość obrotowa 4300 RPM 3000 RPM 3000 RPM 1900 RPM Ciśnienie statyczne powietrza 6,17 mmH2O 3,12 mmH2O 3,12 mmH2O 1,32 mmH2O Przepływ powietrza 58,25 CFM 38,83 CFM 38,83 CFM 23,96 CFM Maksymalna głośność Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Napięcie startowe ~5 V ~5 V ~5 V ~5 V Maksymalny prąd zasilania 0,34 A 0,12 A 0,12 A 0,08 A Maksymalny pobór mocy 4 W 1,5 W 1,5 W 1 W Rodzaj łożyska FDB FDB Podwójne

łożysko kulowe FDB Żywotność łożyska Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Kolorystyka Czarna Czarna Czarna Czarna Gwarancja 6 lat 6 lat 6 lat 6 lat Cena 13,99 euro / ~58 zł 10,99 euro / ~46 zł 11,99 euro / ~50 zł 9,99 euro / ~42 zł

Arctic P9 Silent został zaprojektowany z myślą o ograniczeniu hałasu, jednak producent nie ujawnił szczegółowych danych dotyczących wytwarzanego poziomu dźwięku. Warto podkreślić, że jako jedyny z nowej serii nie oferuje sterowania PWM, a także brak informacji o jego minimalnych obrotach. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi natomiast 1900 RPM. Wszystkie wentylatory z serii P9 obsługują tryb zero RPM, który aktywuje się poniżej 5% sygnału PWM. W przypadku modelu P9 Silent tryb ten to zwyczajne zejście poniżej napięcia około 5 V. Wentylatory są już dostępne na stronie producenta, a szczegółowe ceny można znaleźć w tabeli powyżej.

Źródło: Arctic