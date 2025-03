Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie kupują duże ilości układów graficznych przeznaczonych do obsługi AI

W wykorzystaniu technologii bazujących na sztucznej inteligencji przodują na razie firmy z USA. Rozwój tego sektora w Chinach jest znacznie utrudniony z powodu amerykańskich sankcji, ale wiele wskazuje na to, że do gry chcą włączyć się także kraje arabskie. W ostatnim okresie wzrosła sprzedaż układów NVIDIA H100 w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Może to niepokoić z uwagi na tamtejsze problemy z przestrzeganiem praw człowieka.

Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie nabyły niedawno kilka tysięcy układów graficznych NVIDIA H100. Głównym celem jest stworzenie własnych dużych modeli językowych.

Według informacji podanych pierwotnie przez Financial Times, Arabia Saudyjska nabyła w ostatnim okresie przynajmniej 3 tys. egzemplarzy układów NVIDIA H100. Są to jedne z najlepszych i najbardziej znanych GPU przeznaczonych do treningu i obsługi algorytmów sztucznej inteligencji. Warto też odnotować, że na Uniwersytecie Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha powstaje superkomputer, w skład którego wejdzie 700 superchipów Grace Hopper. W ślady Saudyjczyków idą także Zjednoczone Emiraty Arabskie, które również miały nabyć kilka tysięcy układów NVIDIA H100. Co więcej, w kraju tym powstał już pierwszy duży model językowy o nazwie Falcon, który bazuje na otwartym źródle. Opracowano go w państwowym Instytucie Innowacji Technologicznej w Masdar City, korzystając z 384 GPU A100.

Choć szeroko zakrojony rozwój sztucznej inteligencji cieszy, to pojawiają się wątpliwości, że potencjał technologii może zostać użyty do wymuszania arbitralnej woli władz w przypadku krajów, które mają problemy z przestrzeganiem praw człowieka. Do tego grona zaliczają się także Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Choć państwa te nie są objęte restrykcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, to warto pamiętać, że nie brakuje tam choćby ograniczeń dla praw kobiet. Nie są to też systemy demokratyczne, gdzie można swobodnie wyrażać swoje poglądy bez surowych kar ze strony władz. Wspomniane kraje arabskie nie stanowią zagrożenia dla obecnego porządku międzynarodowego, dlatego problem dotyczy raczej wewnętrznej sytuacji określonych grup społecznych. Choć zmienia to nieco rangę problemu, to nie można go uznać za nieistniejący.

