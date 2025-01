Apple prawdopodobnie nie będzie największym klientem TSMC w 2025 roku. Miejsce firmy zajmie inny duży podmiot

TSMC jest obecnie największym producentem zaawansowanych chipów. Z usług tajwańskiej firmy korzystają czołowe podmioty technologiczne na świecie. Od dłuższego czasu jej największym klientem jest firma Apple, która używa wytwarzane przez TSMC procesory w praktycznie wszystkich swoich urządzeniach. W 2025 roku na jej miejsce może jednak wskoczyć inne duże przedsiębiorstwo, na czym tajwański podmiot dużo by zyskał.

Obecne udziały zamówień Apple w przychodach TSMC wynoszą 25,2%. W tym roku współczynnik ten może spaść poniżej 20%, a na pozycję największego klienta tajwańskiego przedsiębiorstwa wskoczyć NVIDIA.

Za potencjalną zmianę na pozycji największego partnera TSMC w 2025 roku będzie odpowiadał segment sztucznej inteligencji. Nietrudno zatem się zgadnąć, kto ma szansę zepchnąć Apple na drugie miejsce. Chodzi tutaj oczywiście o NVIDIĘ, która dostarcza obecnie najwydajniejsze i najpopularniejsze akceleratory AI. W 2024 roku Apple było odpowiedzialne za 25,2% rocznych przychodów TSMC. W przypadku NVIDII było to "zaledwie" 10,1%. Analitycy spodziewają się jednak, że w bieżącym roku producent akceleratorów może być w stanie wskoczyć na pierwsze miejsce. Mowa tutaj o wypracowaniu 20% przychodów TSMC i jednoczesnym obniżeniu udziałów Apple poniżej tej granicy.

Wielkim wygranym tej sytuacji będzie oczywiście tajwańska spółka, która w ten sposób mocno zwiększy swoje roczne przychody. Choć bowiem procentowy udział Apple ulegnie zmniejszeniu, to wątpliwe jest, by spadły kwotowe przychody z zamówień tej firmy. Jeśli do tego dodamy znaczący wzrost przychodów z zamówień NVIDII, to otrzymamy pełny obraz korzyści, jakie odniesie TSMC z tytułu bycia liderem technologicznym w branży półprzewodników. Przy utrzymaniu obecnego boomu na sztuczną inteligencję, w kolejnych latach możemy być świadkami pogłębiania się tego trendu.

Źródło: WCCFTech