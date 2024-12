Apple iPhone 16 Pro Max to najlepszy smartfon do nagrywania wideo. Chińska konkurencja wyprzedza go jednak w zdjęciach

Od wielu lat firma DXOMARK zajmuje się dokładnym testowaniem smartfonów pod względem ich możliwości fotograficznych i nagrywania wideo. Pełny ranking udostępniany jest na stronie internetowej o tej samej nazwie, a od jakiegoś czasu króluje w nim smartfon od chińskiej marki. Sytuacji nie zmieniła premiera nowej serii smartfonów Apple iPhone 16, wszak właśnie został przetestowany model „Pro Max”, który plasuje się obecnie na 4 miejscu - za Google, Huawei i Honorem.

Oczywiście nie dla wszystkich ranking DXOMARK jest tak samo wartościowy, natomiast pracownicy tej firmy szczegółowo analizują naprawdę wiele zdjęć i materiałów wideo z każdego smartfona, aby wydać ostateczny werdykt. Apple iPhone 16 Pro Max chwalony jest za dobre odwzorowanie kolorów, dokładny balans bieli oraz całkiem szeroką rozpiętość tonalną, choć w ciemniejszych scenach zauważalna jest lekka utrata szczegółów i szumy. Natomiast chińska konkurencja oferuje już dużo bardziej zaawansowane moduły aparatów, które mogą skorzystać ze zmiennej przysłony, czego w produktach Apple nadal brakuje. W omawianym smartfonie od Apple czasem na zdjęciach pojawiają się również niepożądane artefakty, choć w ogólnym rozrachunku jest bardzo dobrze.

Firma DXOMARK doceniła również to, że podgląd zdjęcia na ekranie smartfona przed jego wykonaniem jest niemalże taki sam, jak to, które ostatecznie trafia do pamięci urządzenia. Dostępna jest przy tym funkcja Zero Shutter Lag, która pozwala przechwycić zdjęcie z momentu, w którym naciskamy spust migawki. Mimo że Apple iPhone 16 Pro Max nie jest idealny w kwestii robienia zdjęć, to trzeba przyznać, że w aspekcie nagrywania wideo okazuje się najlepszym smartfonem, jaki do tej pory ukazał się na rynku. Żaden wcześniejszy model nie zdobył tak wielu punktów w tym zakresie. Szczegółowa recenzja znajduje się pod tym adresem.

Źródło: DXOMARK