Apple iPhone 16 Pro Max przetestowany pod kątem wytrzymałości na zarysowania i wyginanie. Zabrakło znaczących zmian

Smartfony iPhone należą do kategorii urządzeń premium. To oznacza oczywiście wysoką cenę i powinno oznaczać odpowiednią jakość wykonania. W zeszłym roku nie brakowało doniesień o problemach, które mają użytkownicy z poprzednią generacją iPhone’ów. Choć dopiero czas pokaże, czy producent wyciągnął odpowiednie wnioski, to już teraz możemy sprawdzić, jak przedstawia się wytrzymałość niektórych elementów topowego iPhone’a 16 Pro Max.

Smartfon iPhone 16 Pro Max nie oferuje rewolucji w kwestii odporności poszczególnych elementów na zarysowania. Nieco lepiej niż rok temu jest za to w kwestii odporności na wyginanie.

Odporność na zarysowania i wygięcie najnowszego smartfona firmy Apple sprawdził autor kanału JerryRigEverything na YouTube. Interesującą cechą iPhone’a 16 Pro Max jest szafirowy przycisk służący do kontroli kamery. Jak wynika z testu, rysy pojawiają się na nim już przy wykorzystaniu narzędzi o poziomie twardości 5, 6 i 7 w skali Mohsa. Czysty szafir można zaś zarysować dopiero narzędziami o twardości 8 lub 9. Nie oznacza to jednak, że Apple nie wykorzystało tego kamienia do wykonania przycisku. Różnica mogła powstać między innymi w wyniku mikropęknięć, jakie powstały podczas wycinania przycisku z bryły szafiru, jednak, jak pokazuje narzędzie testujące, nie jest to raczej czysty szafir. Przetestowano także wytrzymałość ekranu na zarysowania. W tym przypadku Apple wykorzystało zapewne szkło ceramiczne. Producent deklaruje, że powłoka jest dwa razy wytrzymalsza niż w jakimkolwiek innym smartfonie dostępnym na rynku. Należy jednak odnotować, że zauważalne rysy pojawiają się już przy użyciu narzędzi o poziomie twardości 6 i 7, co nie odbiega od norm powszechnie przyjętych dla droższych smartfonów.

Brzegi iPhone’a 16 Pro Max są wykonane z pokrytego powłoką PVD tytanu. Ich odporność na zarysowania jest niemal identyczna, jak w przypadku anodyzowanego aluminium. Podobną wytrzymałość wykazują pozostałe przyciski smartfona, więc zapewne także one są wykonane z tytanu. Sporą zaletą jest za to odporność ekranu na wysokie temperatury. Podgrzanie określonego obszaru wyświetlacza OLED zapalniczką skutkuje zazwyczaj pojawieniem się białych pikseli. W tegorocznej edycji najdroższego smartfona Apple tak się jednak nie dzieje, choć zapewne zachodzą tutaj niewidoczne procesy skutkujące wypaleniem powłoki oleofobowej. Smartfon wykazuje też dużą odporność na wyginanie, co pozwoli zapewne uniknąć problemów, o których było głośno w przypadku poprzedniej generacji.

Źródło: JerryRigEverything (YouTube), WCCFTech