Apple iOS 18 Beta 2 potwierdza brak Apple Intelligence w Unii Europejskiej. W tle obawy przed aktem o rynkach cyfrowyc

Kilka dni temu sieć obiegła informacja, że większość nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji w systemach iOS 18, iPadOS, tvOS i macOS Sequoia nie ukaże się w Unii Europejskiej. Teraz, za sprawą drugiej wersji iOS 18 Beta, dowiadujemy się, że te doniesienia są prawdziwe. Sprawdźmy zatem, co nam pozostanie po wycięciu Apple Inteligence z nowych aktualizacji dla sprzętu z logiem nadgryzionego jabłka na terenie Unii Europejskiej.

Apple iOS 18 Beta 2 potwierdza brak funkcjonalności Apple Intelligence w Unii Europejskiej. Użytkownicy starszych iPhone'ów nic nie stracą, jednak użytkownicy komputerów Mac, iPadów oraz iPhone'ów 15 Pro i Pro Max mogą poczuć się rozczarowani decyzją producenta.

W dniu 21 czerwca 2024 roku Apple oficjalnie wypowiedziało się w sprawie braku funkcji AI wchodzący w skład Apple Inteligence w Unii Europejskiej. Jak możemy przeczytać: "Ze względu na niepewność regulacyjną spowodowaną ustawą o rynkach cyfrowych, nie wierzymy, że będziemy w stanie wprowadzić trzy z tych funkcji - iPhone Mirroring, ulepszenia udostępniania ekranu SharePlay i Apple Intelligence - dla naszych użytkowników w UE w tym roku". Jak donosi youtuber o nicku Nieantyfan, teraz tuż po wydaniu iOS 18 Beta 2, w naszym europejskim regionie nie udostępniono nawet testowych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Apple najprawdopodobniej chce w ten sposób uniknąć dodatkowych kar i większego zamieszania związanego z trwającym śledztwem Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia aktu DMA.

Jednak co to oznacza dla użytkowników ekosystemu Apple w Europie? Otóż iPady z procesorami z serii M oraz iPhone'y 15 Pro i Pro Max otrzymają okrojoną aktualizację w porównaniu do użytkowników w reszcie świata. W Europie system iOS 18 będzie więc oferował niemalże te same nowe funkcje dla wszystkich zgodnych iPhone'ów. Użytkownicy starszych smartfonów nic nie stracą, ale posiadacze komputerów Mac mogą poczuć się najbardziej rozczarowani. Wynika to z faktu, że nadchodzący system macOS Sequoia wprowadza prawie wyłącznie funkcje oparte na sztucznej inteligencji w porównaniu do macOS Sonoma. Poza udoskonaleniami związanymi z grami pozostają jedynie nowe funkcje zarządzania otwartymi oknami. Mimo tych pesymistycznych wieści możemy spodziewać się pewnego unormowania sytuacji po marcu 2025 roku, kiedy to zapadnie ostateczna decyzja w sprawie sporu między Unią Europejską a Apple.

Źródło: Financial Time, YouTube (@Nieantyfan)