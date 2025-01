Apple iMac M3 - wiemy, jak nowy Macintosh wygląda w środku. Ekran jest zdumiewająco łatwy w demontażu

Apple iMac M3 zadebiutował 30 października 2023, a w pełni dostępny stał się od 7 listopada 2023. Teraz gdy pierwsze dostawy trafiły do klientów, wiemy, jak urządzenie wygląda w środku. Zdaje się, że nowy komputer All in One od firmy z Cupertino jest prosty i szybki w naprawie. Zdecydowanie w tej kategorii wygrywa ekran, który jest zdumiewająco łatwy w demontażu nawet dla przeciętnego elektronicznego majsterkowicza, choć pozostają pewne, ale...

Wiemy, jak Apple iMac M3 wygląda w środku, zdaje się, że nowy Macintosh jest prosty i szybki w naprawie. Ekran jest zdumiewająco łatwy w demontażu, choć tego samego nie można powiedzieć o preinstalowanej stopce.

Nowe komputer All in One od firmy z Cupertino wyróżniają się przede wszystkim niezwykle smukłą obudową, której głębokość wynosi 11,5 mm. Zawdzięczamy to między innymi przeniesieniem zasilacza i portu LAN do zewnętrznej obudowy. Jak możemy zobaczyć w filmie iFixit na portalu Youtube, ekran iMac-ów z procesorami M3 jest zamontowany do obudowy z wykorzystaniem samoprzylepnej taśmy piankowej. Takie rozwiązanie w praktyce pozwala na bardzo szybkie rozklejenie wyświetlacza od reszty urządzenia oraz banalną wręcz wymianę tegoż mocowania. Taśma piankowa, albowiem odchodzi sama przy mocniejszym pociągnięciu, pozostawiając niemalże czystą powierzchnię. Niewątpliwie jednak rodzi to pytania o trwałość takiego połączenia w dłuższej perspektywie czasu.

Zmiany również dotknęły baterii BIOS-u, gdyż teraz na płytce drukowanej znalazła się tylko jedna sztuka, co również przyśpiesza całą operację ewentualnej wymiany. To, co się jednak nie zmieniło to system chłodzenia, który najwyraźniej pozostaje taki sam jak w poprzedniej edycji. Dalej mowa o bardzo małym, ale względnie wystarczającym układzie. Procesor Apple M3 jest przylutowany do małej płyty głównej wraz z dyskiem SSD. Porty USB-C są umieszczone na osobnej płytce, dzięki czemu w razie potrzeby można je stosunkowo łatwo wymienić. Zauważyć można, że całość jest dość modułowa, co jednak nie powinno dziwić, gdyż jest to pewna cecha wewnętrzna urządzeń od firmy z Cupertino. Warto nadmienić, że takie podejście pozwala na sprawną wymianę części. Pewnym zaskoczeniem dla niektórych czytelników, może być fakt, ażeby zdemontować preinstalowaną stopkę, chcąc na przykład powiesić swojego nowego iMac-a na ścianie, musimy odkleić ekran, gdyż śrubki go trzymające są wewnątrz urządzenia.

Źródło: iFixit