Apple TV+ za darmo na dwa miesiące. Promocja jest dostępna tylko przez ograniczony czas

Aktualnie możemy dosłownie "przebierać" w usługach, które oferują nam dostęp do filmów i seriali poprzez streaming. Oprócz tych najpopularniejszych, jak choćby Netflix, czy Disney+, możemy zdecydować się także na Amazon Prime Video oraz Apple TV+. To właśnie ta ostatnia pozycja oferuje nam często darmowy dostęp przez określony czas. Tym razem możemy uzyskać bezpłatną subskrypcję na okres dwóch miesięcy. Z promocji skorzystają określone osoby.

Apple TV+ to znana usługa, która oferuje nam dostęp do wielu produkcji filmowych w ramach streamingu. Aktualnie trwa promocja, która pozwoli nam uzyskać darmowy abonament na dwa miesiące.

Zasady promocji są tak naprawdę banalnie proste. Wystarczy przejść pod ten link, nacisnąć przycisk Accept Now i zalogować się na swoje istniejące lub nowe konto. Oferta jest w głównej mierze skierowana do osób, które nigdy nie korzystały z usługi i chciałyby ją wypróbować. Natomiast uwzględnieni są również dotychczasowi użytkownicy, którzy mają zamiar "powrócić" na platformę - w tym wypadku mamy do czynienia z dość wybiórczą selekcją, więc warto po prostu zalogować się pod wskazanym linkiem i zobaczyć, czy się kwalifikujemy.

Oczywiście musimy podać formę płatności, aczkolwiek pierwsza opłata zostanie pobrana z naszego konta dopiero po dwóch darmowych miesiącach. Warto więc przed końcem okresu rozliczeniowego anulować usługę, aby nie narażać się na dodatkowe opłaty. Platforma oferuje nam całkiem sporo naprawdę świetnych produkcji, spośród których można polecić serial Ted Lasso (8,2/10 Filmweb) lub Rozdzielenie (8,4 Filmweb). Całkiem dobrym filmem jest również Tetris (7,0 Filmweb). Warto oczywiście samemu przejrzeć cały katalog i znaleźć odpowiednie filmy lub seriale dla siebie - tym bardziej że nie ponosimy teraz żadnych opłat. Promocja potrwa do 18 stycznia 2024 roku.

Źródło: Apple